أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل 50 من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات لمقاتلات التحالف العربي على جبهة الساحل الغربى باليمن.

