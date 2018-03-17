قتلى وجرحى في انفجار بكابول وطالبان تتبنى الهجوم

قتل اليوم ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب اثنان آخران في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية كابول ، في هجوم كان يستهدف شركة تعاقد أجنبية حسبما أفادت به وكالة رويترز .

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن كل القتلى والمصابين في الانفجار مدنيون ولا يوجد ضحايا في صفوف المتعاقدين الأجانب .

هذا فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم وقالت في بيان لها إنه استهدف غزاة أجانب ، وأسفر عن تدمير مركبتين أجنبيتين وقتل ما بين ستة وعشرة أشخاص ، فيما نفت الحركة مقتل أي مدنيين أفغان في الهجوم .

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