توتنهام يفوز على سوانزي بثلاثية في كأس الاتحاد

كتب: علي الزيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام على سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد ليبرتي، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليعبر للدور نصف النهائي.

تقدم كريستيان ايركسن لفريق توتنهام في الدقيقة 11، وعزز إيريك لاميلا تقدم الضيوف بهدف ثان في الدقيقة 45، واختتم ايركسن ثلاثيته في الدقيقة 62،

وبهذا الفوز، أصبح توتنهام أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بانتظار نتيجة باقي مواجهات دور الثمانية بين مانشستر يونايتد وبريستون مساء اليوم ثم ويجان أتليتيك، وساوثهامتون، وليستر سيتي، وتشيلسي غدا الأحد.

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