ماي : طرد بريطانيا لــ 23 دبلوماسيا روسيا لا يغير شيئا في قضية تسميم العميل المزدوج

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن طرد بريطانيا لثلاثة وعشرين دبلوماسيا روسيا لا يغير شيئا في قضية تسميم العميل المزدوج في مدينة سالزبيري في انكلترا.

واضافت ماي في كلمة لها اليوم بمنتدى الربيع للحزب المحافظ أن روسيا انتهكت القانون الدولي بشكل سافر ، مشيرة إلى أن بريطانيا ستفكر في الخطوات التالية خلال الأيام المقبلة”.

وأكد رئيسة الوزارء البريطانية أن رد روسيا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، فقد جرت محاولة اغتيال شخصين على الأراضي البريطانية، وليس لهذه المحاولة تفسير بديل سوى أن الدولة الروسية مسؤولة”.

هذا وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق من الاسبوع الماضي عن طرد ثلاثة وعشرين دبلوماسيا روسيا وتعليق الاتصالات رفيعة المستوى بسبب حادثة تسميم العميل المزدوج في حين ردت روسيا بطرد ثلاثة وعشرين دبلوماسيا بريطانيا من موسكو.

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