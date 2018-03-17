مسلحون يعترضون شاحنات نقل الوقود أثناء توجهها إلى سبها

ايوان ليبيا – وكالات :

قامت مجموعة مسلحة باعتراض شاحنات نقل الوقود في مدينة براك الشاطئ، في طريقها إلى مدينة سبها.

وكشف رئيس غرفة عمليات تزويد الجنوب الليبي بالوقود، ورئيس لجنة الأزمة بشركة البريقة لتسويق النفط، ميلاد الهجرسي، عن وصول 15 شاحنة محملة بالوقود لى مدينة براك الشاطئ، صباح اليوم السبت، وتفريغ 13 منها في عدد من محطات الوقود، ثم انطلق عدد 2 شاحنة من براك الشاطئ باتجاه سبها المركز.

يشار إلى أن «الهجرسي» قال في تصريحات صحافية، أن الأوضاع الأمنية في سبها المركز مقلقة، بسبب الاشتباكات الأخيرة، لذلك تم إرسال شاحنتين فقط في الوقت الحالي لتزويد سبها المركز بالوقود.

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