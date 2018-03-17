إيطاليا تعتقل 3 ليبيين متهمين بخطف وقتل فنيين إيطاليين بصبراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت السلطات الإيطالية أنها قبضت على ثلاثة ليبيين بتهمة خطف أربعة فنيين إيطاليين وقتل اثنين منهما من العاملين بشركة بوناتي للإنشاءات في صبراتة في 19 تموز/يوليو من عام 2015.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية أن جيمع المتهمين اعترفوا بانتمائم لتنظيم الدولة (داعش) وأنهم كانوا محتجزين في سجن في طرابلس واتهموا بارتكاب جرائم أخرى.

وكانت قوات الأمن الليبية قد تمكنت من تحرير اثنين من الرهائن الإيطاليين، بينما قتل اثنان آخران في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والخاطفين في الثالث من شهر آذار/مارس 2016.

وقلت آكي عن السلطات الإيطالية، أن من بين الليبيين الثلاثة، سائق الرهائن الإيطاليين، حيث اعترفوا بتخطيطهم وتنفيذهم للجريمة من أجل تمويل تنظيم داعش في ليبيا.

وأصدر المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو أوامر الاعتقال بحق الليبيين الثلاثة بتهمة ارتكاب عملية خطف بدافع الإرهاب تفاقمت بسبب وفاة رهينتين.

وقالت السلطات الايطالية إن عشرة أشخاص آخرين شاركوا في عملية الخطف لقوا جميعهم مصرعهم أثناء تبادل إطلاق النار مع القوات الأمنية المحلية.

وكان مسلحون محليون يتبعون للأجهزة الأمنية في مدينة صبراتة – غرب ليبيا – قد تمكنوا من تحرير إيطاليين كانا مختطفين لأشهر في أحد مقرات تنظيم داعش في المدينة وذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين.

وأوضح عميد بليدة صبراتة حسين الذوادي في ذلك الوقت أن إيطاليين آخرين قتلا في حادثة آخرى جرت قبل يومين من تحرير الرهينتين، بين مسلحي المدينة ومسلحين تابعين لداعش في ضواحي صبراتة أثناء عملية مداهمة قتل فيها سبعة من التنظيم وأسر آخرون جلهم من الجنسية التونسية.

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت في نهاية شهر فبراير شباط من عام 2016 تحرير مدينة صبراتة من قبضة تنظيم الدولة داعش، بعد أيام من المواجهات التي خاضتها المجموعات المحلية ضد عناصره في المدينة.

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