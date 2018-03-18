أول تصريح من محمد صلاح بعد تسجيل سوبر هاتريك أمام واتفورد

كتب- محمود السيد

تألق الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول في فوز فريقه الريدز على واتفورد اليوم بخماسية ضمن مباريات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإنجليزي التي أقيمت في ملعب "الأنفيلد".

وسجل محمد صلاح سوبر هاتريك وصنع هدفا لروبرتو فيرمينو ليبتعد في صدارة هدافي البريميرليج برصيد 28 هدفا بفارق 4 أهداف عن هاري كين، لاعب توتنهام.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس" البريطانية: أنا أشكر زملائي في ليفربول، والشيء المهم اليوم تحقيق النقاط الثلاثة لكن في كل مباراة أريد التسجيل.

وختم محمد صلاح تصريحاته القصيرة قائلا: كانت مباراة جيدة على مستوى النتيجة وخلو الشباك من الأهداف وأهم شيء النقاط الثلاث.

يعتبر محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 36 هدفا في موسمه الأول مع الريدز والذي ضمه من روما في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو.

ونال محمد صلاح لقب رجل مباراة ليفربول وواتفورد بعد المستوى الخيالي الذي قدمه اليوم مع الريدز

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