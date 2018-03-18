كريستيانو رونالدو: لا يوجد لاعب آخر مثلي بموهبتي

كتب- محمود السيد

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، إنه لا يوجد لاعب آخر يمكن المقارنة به من حيث الموهبة والأخلاق وتفانيه في الملعب.

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أضاف كريستيانو رونالدو: عندما بدأت اللعب في مانشستر يونايتد لم أجد لاعبين مثل موهبتي في الفريق الإنجليزي أو أخلاقي أو التفاني الذي أقدمه في الملعب.. ولا يوجد لاعب آخر يتم مقارنته بي.

وتابع كريستيانو رونالدو: في بداية مسيرتي كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم وأخبرت أصدقائي بذلك عندما انتقلت لمانشستر يونايتد في 2003.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 117 هدفا.

وحصد كريستيانو رونالدو 5 كرات ذهبية طيلة مسيرته الكروية متساويا مع ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا