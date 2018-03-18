بثنائية في واتفورد.. محمد صلاح على عرش ليفربول

تمكن محمد صلاح، الدولي المصري نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، من التقدم لفريقه بهدفين في المباراة أمام فريق واتفورد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة الرابعة من اللقاء، تلقى «صلاح» تمريرة داخل منطقة جزاء واتفورد، قبل أن يراوغ مدافع واتفورد، ويسددها بطريقة رائعة في المرمى، معلنًا التقدم لفريقه وقبل نهاية الوقت الأهلي للشوط الأول تمكن صلاح من إدراك الهدف الثاني.

ورفع «صلاح»، بهدفه في واتفورد، رصيده إلى 26 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي المسابقة، بفارق هدف عن الإنجليزي هاري كين، هداف توتنهام المُصاب.

وتمكن «صلاح» بهدفين أمام واتفورد في مباراة السبت، من تحقيق رقم مميز جديد في المسابقة، حيث أصبح ثاني أكثر لاعب إفريقي يسجل أهدافًا في موسم واحد من «البريميرليج».

وأصبح محمدج صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 34 هدفًا في جميع البطولات في أول موسم له مع الريدز.

ويحتل الإيفواري ديدييه دروجبا، زميل «صلاح» السابق في تشيلسي، صدارة ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من «البريميرليج»، برصيد 29 هدفًا، خلال موسم «2009-2010».



وكان الهولندي روبين فان بيرسي، هداف أرسنال ومانشستر يونايتد السابق، هو آخر من حقق هذا الرقم، خلال موسم «2012-2013» مع «الشياطين الحمر».





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