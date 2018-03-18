يوفنتوس يتعادل سلبيا مع سبال ويمنح فرصة العودة لنابولي

كتب- محمود السيد

سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل السلبي مع سبال "2013" ضمن مباريات الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإيطالي التي جمعتهما اليوم.

وسيطر فريق يوفنتوس على مجريات اللقاء بنسبة 55% وسط دفاع محكم من أصحاب لكن 4 محاولات من متصدر الكالتشيو لم تكن كافية لتسجيل في مرمى سبال.

وتعتبر هذا المرة الأولى التي يفشل فيها يوفنتوس في التسجيل بالموسم الجاري منذ مباراته مع برشلونة في تشامبيونزليج بسبتمبر الماضي

ويمنح تعادل يوفنتوس الأمل لفريق نابولي الوصيف في تقليص الفارق بينه حال فوزه غدا على جنوة.

ويتصدر فريق يوفنتوس الكالتشيو برصيد 75 نقطة بفارق 5 نقاط عن نابولي بينما سبال في المركز الـ17 برصيد 25 نقطة.

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