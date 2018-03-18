سوبر هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول لسحق واتفورد بخماسية

كتب- محمود السيد

سحق فريق ليفربول ضيفه واتفورد بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم بملعب " الانفيلد".

ويدين ليفربول بهذا الفوز لمحمد صلاح الذي سجل سوبر هاتريك في الدقائق 4 و43 و77 و85 وصنع أخر لروبرتو فيرمينو بالدقيقة 49 من زمن اللقاء.

ورفع ليفربول رصيده لـ63 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب البريمير ليج بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة الـ 36 بالمركز الـ11

افتتح الدولي المصري محمد صلاح التهديف مبكرا لليفربول في الدقيقة 4 بعد مراوغة دفاع واتفورد بصورة رائعة مسجلا هدفه الـ25 في البريمير ليج.

وتلقى فريق ليفربول ضربة موجعة بعد 27 دقيقة عندما تعرض الألماني إيمري كان للإصابة عضلية ودخول جيمس ميلنر بدلا منه.

وسيطر ليفربول على مجريات المباراة بعد هدف محمد صلاح وسط اعتماد واتفورد على الهجمات المرتدة، قبل أن يقضى الفرعون على أحلام الضيوف بالهدف الثاني بعد عرضية رائعة من روبرتسون بالدقيقة 43 من زمن اللقاء.

وأصبح محمد صلاح بهدفه الثاني، أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل 34 هدف في موسمه الأول مع الريدز متفوقا على فيرناندو توريس الذي أحرز 33 هدفا في موسم 2007-2008.

وواصل محمد صلاح التألق في الشوط الثاني بعدما صنع الهدف الثالث لروبرتو فيرمينو بالدقيقة 49 والذي سجل البرازيلي ب"الكعب".

وحاول فريق واتفورد تقليص النتيجة مع ليفربول بعدما سدد روبرتو بيريرا ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى لكنها ارتطمت بالعارضة.

وخمدت ثورة ليفربول بعد هدف فيرمينو الثالث الذي جعل يورجن كلوب، مدرب الريدز يتدخل لتنشيط الفريق بدخول تشامبرلين بدلا من جورجينيو فيالينديوم.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهاتريك له في الدقيقة 77 بعد مراوغة لدفاع واتفورد قبل أن يعود مرة أخرى ليحزه الهدف الرابع في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.





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