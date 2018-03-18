عطري ملابسك ودولابك بأرخص 10 طرق.. الخل يزيل رائحة العرق

تعطير الملابس من الأمور التي تبحث عنها كل امرأة، فالأمر لا يقتصر على تنظيف الملابس من الأوساخ والأتربة، فالملابس التي تبعث رائحة جميلة تجعلك تشعرين بالبهجة والسرور والثقة بالنفس، وبعد غسل الملابس وتجفيفها قد تتفاجئين برائحة كريهة، فالأمر يحتاج لبعض المجهود واستخدام المساحيق المعطرة ومنظفات الأقمشة للحصول على النتائج المرغوبة، وقد لا تعلمين أن منزلك به مجموعة من المعطرات الطبيعية التي تمنح ملابسك رائحة منعشة بأقل التكاليف ممكنة ولفترة أطول، ما يمنحك شعورًا بالراحة والثقة والانتعاش، ونقدم لكي بعض النصائح كي يفوح من دولابك رائحة جميلة وعطرة.

1- أول الخطوات التي يجب تجنبها للحصول على رائحة ملابس طيبة، الابتعاد عن وضع الأحذية في نفس الدولاب حتى لا تؤثر رائحتها على ملابسك، ويجب تخصيص مكان منفصل وجيد التهوية للأحذية.

2- أثناء غسل الملابس، عليك إضافة كوب من الخل مع مسحوق الغسيل الذي تفضلينه، فالخل له دور فعال في إزالة الروائح الكريهة من الملابس ويساعد على تنعيم الأقمشة رغم أن رائحته ليست جيدة بهذا الشكل.

3- ضيفي مقدار نصف كوب من البيكنج صودا خلال دورة الغسيل مع المسحوق العادي، حيث إنها فعالة في إزالة الروائح الكريهة من الملابس، كما يمكنك إضافة كمية من ماء الورد مع الملابس في الغسالة في مرحلة الشطف كي تأخذ الملابس رائحة الورد الرائعة.

4- لا تتركي الملابس المتسخة في المياه لمدة طويلة، فهناك من يعتقد خطأ أن تركها في الليل سيسهل عملية تنظيفها لاحقا، وهذا أمر خاطئ ويتسبب في رائحة كريهة يصعب إزالتها بالمساحيق والمعطرات.

5- الزيوت العطرية الطبيعية لها قدرة هائلة على تعطير ملابسك، فيمكنك استخدام زيت اللافندر أو الفانيلا أو العنبر أو جوز الهند، مع مسحوق الغسيل الخاص بكِ، واستمتعي بعدها برائحة ملابس منعشة وجميلة، ويمكنك عمل خليط من أحد هذه الزيوت مع الخل أو البيكنج صودا، فهذه الخطوة تساعد في تعطير وتنعيم الملابس إضافة إلى إزالة البقع.

6- دولابك من المهم أن تكون رائحته جميلة، فيمكنك فرشه بمفرش معطر مع وضع الملابس عليه، فذلك سيساهم في تعطيرها بشكل دائم، كما يمكنك وضع أي قطع من الصابون المفضل لديكي على أرفف الدولاب فذلك سيجعل الرائحة منعشة.

7- ضعي قوالب الشمع العطرية بكيس من القماش واتركيه بدولابك، فتفوح من داخلها رائحة جميلة تجعل ملابسك منتعشة وتدوم طويلًا، كما يمكنك لف قطعة من الفحم ووضعها في الدولاب لحماية ملابسك من الرطوبة التي تحدث من الخشب.

8- المناديل المعطرة التي تحبينها تساعدك في تعطير ملابسك، فقط اتركيها تجف تمامًا، ثم عيدي تعطيرها بعطرك المفضل ثم ضعيها بين الملابس، ويمكنك كل فترة رش العطر المفضل لديكي عليها.

9- كل فترة، اخرجي جميع الملابس من الدولاب ورشيها بالمسك أو العطر المفضل لديكِ، وماء الورد المخفف بالماء واتركيها تجف، ثم عيدي ترتيبها مرة أخرى، كما يمكنك استخدام البخور والمستكة لتعطير دولابك، فقط قومي بمسح أرفف الدولاب بقطعة قماش مبللة بالماء، ثم احضري مستكة وبخري الدولاب بها، فهذه الطريقة تساعد في حفظ رائحة الملابس والدولاب مدة طويلة.

10- تهوية الملابس بشكل منتظم من الأمور الهامة، فيجب تعريضها للشمس ولا تكتفي بالمجفف فقط، أخرجي الملابس وعلقيها على الدولاب أو ضعيها على كرسي بالقرب من نافذة الغرفة فهذه طريقة مهمة لتهويتها.

بهذه الطرق ستحصلين على ملابس برائحة جميلة، فهذا جزء مهم لإكمال أناقتك ومظهرك ولحماية أطفالك من الجراثيم، كما يمكنك الاستعانة بالحليب فله فائدة في إزالة الروائح الكريهة من دولابك، فقط اغلي القليل منه وضعيه في كوب داخل الدولاب واتركيه حتى يبرد وسرعان ما ستجدين الرائحة الكريهة اختفت من الدولاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا