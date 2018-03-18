رتبي مطبخك بـ10 طرق.. البرطمانات وسيلة سهلة للديكور

المطبخ من الغرف المهمة في منزلك، فهو مملكتك الخاصة تقضين فيه أغلب وقتك لإعداد أطعمة شهية لأسرتك، ولذلك فتنظيمه من الأمور المهمة التي يجب أن تحرصي عليها، فترتيب المطبخ بطريقة منظمة والبعد عن تكدس أدوات المطبخ مهمة ليست بالشاقة، فالملاعق والسكاكين والأواني وغيرها من الأدوات، جميع هذه الأشياء يجب ترتيبها حتى لا تضيع من المظهر الجمالي للمطبخ، فقط ابتعدي عن الأفكار التقليدية لأجدادنا، والتي تشجع على شراء الكثير من الأواني وأدوات المطبخ، فلا داعي لشراء شيء لا تحتاجينه ويزيد من تكدس المكان حولك فقط دون أهمية، اشتري فقط ما يناسبك وعندما تحتاجين أي أداة ستجدين الأسواق مليئة باحتياجاتك، وإليكِ مجموعة نصائح تساعدك في ترتيب مطبخك.

1- البرطمانات من الأمور المحببة لكل السيدات، فكثير منا يحتفظ بالبرطمانات التي تكون فارغة ليستخدمها مرة أخرى، ولكن إذا أردت مطبخا مرتبا فلا تقومي بذلك بدءا من اليوم، فطقم التوابل الخاص بكِ كاف جدا للاحتفاظ بالتوابل والسكر والشاي وغيرهما، فحاولي أن تضعي البرطمانات التي تحتفظين بها حاليًا في مكان واحد، ولا تخزني المزيد.

2- استخدمي البرطمانات لعمل شكل ديكوري مميز، فيمكنك تخصيص أرفف لها واستخدامها بألوان مختلفة أو أشكال تخص المطبخ، منها على شكل (فواكه أو خضراوات).

3- استخدمي الضلفة الداخلية من المطبخ، في تعليق أدوات المطبخ التي لا تستخدمينها بشكل يومي، وتعليق المغارف المستخدمة يوميًا على الحائط بالقرب من يديك، بدلًا من شغل مساحة بها داخل الأدراج.

4- المقلاة والأواني ذات الأحجام الكبيرة، تحصل على مساحات كبيرة من مطبخك، لكن يمكنك استخدامها كديكور ولا يؤثر ذلك على مساحة مطبخك، فيمكن تعليقها في السقف، كما يمكنك فعل ذلك مع الكاسات، فهذا سيعطيكِ شكلا مختلفا كما سيوفر المساحة والزحمة التي تسببها لك.

5- القطع الخشبية التي تستخدمينها لوضع الأواني الساخنة عليها حتى لا تعرضي رخامتك للتلف، أو تلك القطع الخشبية التي تقطعين عليها اللحم يمكنك الاحتفاظ بها في أرفف مخفية مبيتة خلال تصميم المطبخ، وتقومين بسحبها في حال استخدامها ثم ترجعينها لمكانها مرة أخرى، فهذه طريقة سحرية ستساعدك في توفير مساحة ومنع الزحام على الرخامة الخاصة بمطبخك.

6- الأدوات التي تستخدمينها بشكل يومي، ضعيها قريبة منك حتى توفري على نفسك مجهود البحث، كما يمكنك الاستعانة بمصفاة على الرخامة ووضع الأطباق والشوك والمعالق والأكواب التي تستخدمينها يوميًا بها.

7- اجمعي كل الحاويات البلاستيكية المستخدمة في المطبخ في مكان واحد، وحاولي الاحتفاظ فقط بالقطع التي تستخدمينها باستمرار، واحرصي على وضعها في رف خاص حتى لا تنكسر أو تتلف.

8- استخدمي الفواصل بين الشوك والمعالق والسكاكين، ولا تضعيها بشكل عشوائي داخل أي درج من مطبخك، فهناك الكثير من صفايات هذه الأدوات تكون مقسمة، استعيني بواحدة وضعيها داخل أي درج من مطبخك بشكل منظم.

9- أكياس البقوليات والمكرونات والأرز وغيرها، من الأمور التي تسبب الفوضى في مطبخك إذا لم تحرصي على ترتيبها بشكل جيد، ويمكنك تخصيص رف لها داخل مطبخك حتى تسهلي على نفسك حفظها والبحث عنها.

10- الجزء الذي يكون أسفل الحوض يمكنك استغلاله بشكل جيد، من خلال الاحتفاظ بأدوات التنظيف الخاصة بمطبخك فيه، ويمكنك أيضًا تغيير مكان سلة المهملات الخاصة بك، فلا داعي لتركها مكشوفة أمام العين، ضعيها أسفل الحوض وتخلصي منها يوميًا ولا تتركيها حتى لا تسبب رائحة كريهة في مطبخك.

مطبخك هو أهم غرفة في منزلك، لذلك اهتمي بنظافته وشكله وترتيبه جيدًا، حتى تشعري بالسعادة عند طبخ الوجبات لأسرتك، كما يمكنك تخصيص أرفف داخل مطبخك لوضع كتب الطبخ التي تحبين قراءتها والاستفادة بالوجبات الجديدة منها، فهذا سيكون جزءا مهما من ديكور مطبخك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا