10 أسرار للحصول على خدود وردية.. دلكي بشرتك بالثلج

الخدود الوردية حلم كل فتاة، فهي رمز للجمال ونظافة البشرة، وجميع الفتيات يحلمن بوجه متورد خال من البهتان والاصفرار، فالحصول على ذلك لا يستدعي عمليات التجميل أو الكثير من مساحيق التجميل، فهناك الكثير من الوصفات الطبيعية غير المكلفة تجعلك تحصلين على النتيجة المطلوبة، دون اللجوء لمساحيق التجميل الكثيرة، وإليكِ مجموعة من الأسرار التي يمكنك من خلالها إضفاء الاحمرار لخديكِ بطرق طبيعية وبسيطة جدا.

1- اهتمي بشرب المياه وتناول وجبات غذائية متكاملة العناصر للحصول على بشرة خالية من الشوائب أو البهتان، وأكثري من تناول الخضراوات لأنها تفيد بشرتك وجسمك بشكل عام.

2- احرصي على تناول الفيتامينات التي يحتاجها جسمك، فبعض مشاكل البشرة يكون سببها نقصا في الفيتامينات، واستشيري الطبيب الخاص بك للحصول على النوع المناسب لك، سواء كان فيتامين E أو C، كما يمكنك استخدام ماسك قشر البرتقال لأنه غني بفيتامين C، والحليب غني بفيتامين E، ضعي أيا منهما على خديكِ لدقائق ثم اشطفي وجهك بالمياه الباردة.

3- خليط الخل وعصير التفاح مفيد لبشرتك وللحصول على خدود وردية، فقط استخدمي قطنة واغمريها في هذا الخليط، وسيعمل على زيادة تدفق الدم، وقومي بهذه الوصفة أيام الإجازة حتى لا تعرضي وجهك لأشعة الشمس.

4- دلكي خدودك بزيت السمسم لأنه سيمنحك لونا ورديا وبشرة نضرة، فقط قومي بالتدليك بحركة دائرية على الخدود باستعمال الزيت، وسترين النتيجة بعد أسابيع قليلة.

5- خليط العسل بالبابايا من الأمور المفيدة أيضًا لبشرتك وخدودك، ضعي الخليط على وجهك لدقائق ثم اشطفيه وسترين تحولا في بشرتك ونعومة ووردية في خدودك.

6- اهرسي موزتين أو نصف تفاحة مع الجزر، ثم ضعي أيا منهما على خدودك لمدة 20 دقيقة، ومن ثم اغسليها بالمياه الباردة وستحصلين على توهج بشرتك بلون وردي.

7- الخيار من العناصر المفيدة لبشرتك ويساعد على تفتيحها ونضارتها، فقط استخدمي عجينة الخيار على وجهك لدقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد وسترين نتيجة مدهشة بعد أسابيع قليلة، وسيعمل الخيار على نضارة البشرة وتفتيحها وإزالة أي بقع سوداء بوجهك.

8- خل التفاح يساعدك في الحصول على خدود وردية، ولكن عليك تخفيفه بقليل من المياه قبل استخدامه، ثم ضعيه على خدودك بقطنة.

9- التدليك بالثلج من الطرق الطبيعية للحصول على خدود وردية، فقط كل ما عليك هو استخدام قطع من الثلج وتدليك خدودك بها، وطبقي هذه الطريقة يوميًا للحصول على نتيجة مطلوبة، وسترين خدودك وردية مع نضارة بشرتك.

10- الصبار يساعد أيضًا في علاج مشاكل البشرة والحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب، فهو يحتوي على مضادات للأكسدة، فقط قومي بتدليك خدودك باستخدام هلام الصبار، ثم اتركي وجهك يجف لدقائق واشطفيه بالمياه الباردة، هذه الطريقة تخلصك من حب الشباب والتجاعيد وتجعلك تحصلين على خدود وردية.

من خلال هذه الوصفات الطبيعية ستحصلين على خدود وردية، وحاولي الحفاظ على تقشير البشرة بشكل عام أسبوعيًا للتخلص من الخلايا الميتة، واهتمي بالترطيب جيدًا، وغسل الوجه أكثر من مرة على مدار اليوم، فالماء الدافئ يساعد على فتح مسام الجلد ويعمل على إزالة الأوساخ، والماء البارد يعمل على إغلاق المسام ويجعل الوجه نظيفا ويساعد على الحصول على خدود وردية بسهولة.



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