زعيم كوريا الشمالية يهنئ شي بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين

أرسل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، برقية تهنئة للزعيم الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، وذلك حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، في رسالة مباشرة نادرة من بيونجيانج إلى بكين، بعد تدهور العلاقات بينهما.

ولم يزر كيم الصين حتى الآن، منذ توليه السلطة في أواخر 2011، مع شعور كوريا الشمالية بالاستياء من دعم الصين القوي لعقوبات الأمم المتحدة، بشأن التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية، وغضب الصين من تلك التجارب المتكررة.

ولكن الصين دعمت بقوة الجهود التي بذلتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، والتي تتضمن اجتماعا مزمعا بين كيم والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال كيم، إنه يأمل بتحقيق الصين مزيدا من الإنجازات في ظل قيادة شي.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أيضا، رسالة التهنئة، ولكنها لم تذكر ما إذا كان شي قد رد عليها. وكان الزعيمان قد تبادلا التحية أواخر العام الماضي، عقب انتهاء مؤتمر للحزب الشيوعي الصيني.

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