القوات الجوية الأمريكية تعلن أسماء 7 أشخاص قتلو في تحطم طائرة بالعراق

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أسماء سبعة رجال قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في غرب العراق يوم الخميس.

وقالت، إن القتلى هم، مارك ويبر(29 عاما) وأندريس أوكيفي (37 عاما)، وكريستوفر زانتيز (37 عاما)، وكريستوفر راجوسو (39 عاما)، وداشان بريجز (30 عاما)، ووليام بوش (36 عاما)، وكارل إينز (31 عاما).

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت في بيان، أصدرته في وقت سابق، عدم نجاة أحد من الحادث.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، صدر في وقت سابق، إنه يجري التحقيق في الحادث الذي لم يكن على ما يبدو نتيجة نشاط معاد.

وقال الجيش، إن طائرة هليكوبتر أمريكية أخرى مرافقة أبلغت السلطات بالحادث، وقامت قوات الأمن العراقية، وأفراد من التحالف، بتأمين المنطقة.

وقال مسئولان أمريكيان، طلبا عدم نشر اسميهما، نقلا عن تقارير مبدئية يوم الخميس، إن الطائرة تحطمت قرب القائم بمحافظة الأنبار على مقربة من الحدود السورية.

وتقول الولايات المتحدة، إن لديها نحو 5200 فرد في العراق ضمن تحالف يقاتل متشددي تنظيم "داعش".

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