مقتل 16 شخصا إثر غرق قارب للمهاجرين قبالة جزيرة يونانية

قال مسئولون في خفر السواحل اليوناني، مساء أمس، السبت، إن 16 شخصا، بينهم خمسة أطفال على الأقل، غرقوا إثر انقلاب قاربهم الصغير في بحر إيجه.

وقع الحادث قبالة جزيرة أجاثونيسي اليونانية القريبة من الساحل التركي.. ولم يتسن معرفة هوية وجنسية الضحايا.

ويعتقد أن هذا أكبر عدد من المهاجرين يلقى حتفه خلال محاولة الوصول إلى الجزر اليونانية النائية منذ شهور. وقالت السلطات اليونانية، إنها تعتقد أن 22 شخصا كانوا على متن القارب.

وتبحث سفن لخفر السواحل عن المزيد من الناجين، وتساعدها طائرتا هليكوبتر.

وقال وزير الهجرة، ديميتريس فيستاس، في تصريح صحفي "لا يمكن التساهل مع وفاة أطفال في بحر إيجه.. الحل هو حماية الناس، وتنفيذ إجراءات سلامة وتوفير طرق آمنة للمهاجرين واللاجئين لضرب شبكات تهريب البشر".

ووصل مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين إلى اليونان، ودول الغرب، في عام 2015، قادمين من تركيا في رحلة قصيرة لكنها محفوفة بالمخاطر. ولقي مئات الأشخاص حتفهم خلال محاولة العبور.

وتراجع عدد المهاجرين في أعقاب اتفاق أبرم عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبموجب الاتفاق، فإن أي شخص يصل إلى الجزر اليونانية، يجب إعادته إلى تركيا، ما لم تنطبق عليه شروط حق اللجوء. لكن الإجراءات يمكن أن تستغرق عدة شهور، مما يؤدي إلى حالة من التكدس على الجزر.

وقال مسئول بالشرطة لرويترز، إنه في حادث منفصل لقي اثنان من المهاجرين حتفهما، وأصيب سبعة آخرون، يوم السبت، في شمال اليونان، عندما فقد سائق سيارة تقلهم السيطرة على عجلة القيادة خلال مطاردة الشرطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا