منافس «بوتين» في الانتخابات الروسية يصوت بنفس مركز الاقتراع

أدلى سيرغي بابورين المرشح عن «الاتحاد الشعبي الروسي»، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو، في مركز الاقتراع ذاته الذي صوت فيه الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم.

وتوافد الناخبون في العاصمة الروسية موسكو للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة لولاية رابعة مدتها 6 سنوات، حيث لا يزال بوتين في السلطة منذ عام 1999 سواء في منصب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء.

ويتنافس بوتين مع 7 مرشحين آخرين، من بينهم المليونير بافل غرودينين، ومقدمة برامج تلفزيون الواقع كسينيا سوبشاك، والمرشح القومي فلاديمير جيرينوفسكي، بينما تغيب المعارض الرئيسي لبوتين اليكسي نافالني عن سباق الانتخابات بعد إدانته بتهمة الاختلاس وهي التهمة التي يقول عنها نافالني إنها ملفقة.

