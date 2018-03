آلاف الأسبان ينظمون المسيرات اعتراضا على معاشات التقاعد

المتوسط:

أعرب عشرات الآلاف من الأسبان عن غضبهم إزاء رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخويفي، بتنظيم المسيرات الحاشدة على الرغم من الأمطار والجليد، للمطالبة بمعاشات تقاعد أفضل، في الوقت الذي اتهمت فيه نقابات العمال الحكومة بمحاولة خصخصة مخصصات التقاعد.

وبحسب بي بي سي، فإن المتقاعدون تدفقوا إلى شوارع العاصمة مدريد وبرشلونة ثاني أكبر مدن البلاد، حاملين لافتات كتب عليها “راخوي، أيها اللص، إنك تسرق معاش تقاعدي”، بينما اتهمت لافتات أخرى الحكومة بالاستيلاء على أموال معاشات التقاعد.

وأعلن المتقاعدون رفضهم الشديد إزاء ارتفاع معاشاتهم بقيمة سنوية تبلغ 0.25 في المئة، وهو ما يقل بكثير عن معدل التضخم في البلاد، الذي بلغ 1.2 في المئة عام 2017، كما أتهم أكبر اتحاد لنقابات العمال في اسبانيا، الحكومة بـ “إعطاء مميزات لمعاشات التقاعد الخاصة على حساب معاشات التقاعد الحكومية”.

