القاهرة وأبوظبي يكشفان: نرحب بقطر حال تغيير سياساتها ولا جديد في موقفنا

أكدا وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والإماراتي عبد الله بن زايد أنه لا جديد حول العلاقات مع قطر، فيما دعا شكري الدوحة إلى التعامل بجدية مع مشاغل الدول الأربع، مؤكدا أنه لم يتحدد موعد لاجتماعات مع المبعوث الأمريكي حول أزمة قطر في القريب العاجل.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ضرورة استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، ومنها انتشار الإرهاب والتطرف، موضحا أنه إذا رغبت قطر في تغيير نهجها سترحب دول الرباعي العربي بها، أما استمرت قطر في النهج فلن نغير من سياستنا تجاهها، وما توافقنا عليه.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي إلى مواجهة التحديات التي تواجه العرب، ومحارية خطابات العنف والتحريض، مؤكدا تمسك العرب بالإسلام الوسطى المتسامح، وليس الإسلام الذي يريده أيمن الظواهري وأسامة بن لادن.

