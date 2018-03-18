هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل بيتزا خبز القارب

عزيزتي.. ما رأيك في تحضير وجبة مكونة من الجبن السائح الممزوج بالتوابل والصوص الحار الغارق على الخبز الساخن؟.. لا تقلقي خلال ربع ساعة ستكون جاهزة، بجانب أن أطفالك سيسعدون بها للغاية وأعتقد أنتى أيضا ستشعرين بسعادة أكبر، لأن وجبة بيتزا خبز القارب لا يستطيع أحد مقاومتها لمذاقها الرائع، وسهولة تحضيرها.

المكونات:

– كوب بيبروني

– ربع كوب صوص بيتزا

– كوب ونصف جبنة موتزاريلا

– خبز الباجيت.. (حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

– اصنعي من العجين قالبًا مستطيل الشكل.

– بسكينة رفيعة قومي بتقطيع قالب الخبز من الداخل.

– في التجويف أو قلب الخبز، ضعي صوص البيتزا ثم الجبن ثم البيبروني.

– ادخلي البيتزا الفرن لمدة 10 دقائق.

– بعد مرور الوقت، اخرجي الصينية وضعي طبقة من جبن الموتزاريلا، ثم ادخليها لمدة 5 دقائق الفرن مرة أخرى.

وإذا كنت ترغبين فى تحضير البطاطس المقرمشة بجوارها، إليك الطريقة..

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة..

– قطعي البطاطس صوابع بشكل متوازي.

– انقعي البطاطس فى ماء دافئ نصف ساعة مع قليل من الملح وبيكربونات الصوديوم أو الخل.

– صفي الماء جيدا، وانقعي البطاطس فى ماء بارد لمدة دقيقة.

– صفي البطاطس جيدا قبل وضعها فى الزيت المغلي للقلي.

التقديم:

جهزي طبقا من الكاتشب والمايونيز، وقدميهما بجانب البيتزا والبطاطس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا