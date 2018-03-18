7 فوائد لـبيكربونات الصوديوم.. تأثيرها سحري على بشرتك وشعرك

هل تتذكرين بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) التي نستخدمها فى عمل المخبوزات والتي تتفاعل مع باقي المكونات وينتج عنها فقاعات غاز ثاني أكسيد الكربون؟، نعم.. هي التى تجعل العجين يرتفع إلى أعلي، هذه الكربونات لا يقف دورها فقط عند الخبز، فهناك فوائد كثيرة لها على الجسم وجمال المرأة على وجه الخصوص، وإذا لم تعرفي مميزاتها من قبل، فمؤكد أنك ستندهشين من تأثيرها على بشرتك و شعرك.

1- مزيل عرق طبيعي

إذا كنت ترغبين في تجنب المواد الموجودة في مزيلات العرق، ومنها الألمنيوم، جربي رشة من صودا الخبز الممزوجة بالماء، فهذا المزيل الطبيعي للعرق سيجعل رائحتك نظيفة ونقية.

2- قاتل للحشرات

يقتل معجون الصودا بالماء الحشرات الطائرة، ويمكنك أيضا فرْك مسحوق منها على بشرتك حال لدغك بحشرة سامة، فهذا المسحوق يساعد على تقليل تهيج الجلد.

3- آلام القرحة

تحتوي معظم مضادات الحموضة على البيكربونات، لذلك إذا عانيت من عسر هضم أو ألم فى المعدة امزجي ربع ملعقة صغيرة من البيكربونات مع نصف كوب من الماء، وكل ساعتين تناولي ملعقة منها.

4- مقشر للقدمين ومنظف لليد

يمكنك تنظيف قدميك باستخدام عجينة صودا الخبز لتقشير يديك وقدميك، فهي تجعل القدمين ناعمتين، وتساعد على إزالة الجلد الميت والطبقات الجافة، وينطبق الحال أيضا على اليدين فهى منظف طبيعي يزيل الأتربة والروائح الكريهة من اليد.

5- منظف للبشرة

تعمل بيكربونات الصوديوم كمنظف طبيعي للبشرة، لأنها تزيل البثور السوداء والأتربة المتراكمة داخل مسام الجلد، وتقتل الجلد الميت من أثر الحبوب، وتعيد أيضا للوجه رونقه الطبيعي، لكن حال استخدامها على البشرة يجب سؤال الطبيب لأنها تصلح لأنواع معينة من البشرة.

6- غسول الشعر

إذا كنتِ تعانين من قشرة متراكمة على فروة الرأس، عليك تجربة صودا الخبز، فهي تساعد على إزالة القشرة وتنظيف فروة الرأس وإزالة آثار الشامبو وحمامات الكريم، وينصح باستخدامها قبل تجفيف الشعر لفرده بالمكواة وعمل الكيرلي أيضا.

7- مبيض الأسنان

للحصول على طريقة طبيعية لتبييض الأسنان، عليك تجربة معجون صودا الخبز، والمواظبة على استعماله مرتين فى الأسبوع فقط، لأن الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى تلف مينا الأسنان.

سيدتي.. يمكنك شراء علبة من كربونات الصوديوم التي يصل سعرها إلى خمس جنيهات والمتوفرة عند العطارين والمتاجر الكبرى الخاصة بالأعشاب، لجعلها واحدة من العلاجات المنزلية الأقل تكلفة في منزلك، بالإضافة إلى استخدامها حال وقوع حوادث أو إصابات طفيفة، لأنها مطهر طبيعي للجروح.. اجعليها روتين نظافة يوميا فى منزلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا