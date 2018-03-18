الكاديكي ينفي حضور شخصيات من بمجلس الدولة وحكومة الوفاق غير الدستورية لاجتماع عمداء البلدية في طرابلس

طرابلس 18 مارس 2018 (وال) – أكد مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي السيد نضال الكاديكى أن من شروط الأساسية لعمداء البلديات هو عدم حضور أو مشاركة أي من الحكومات ومجلس الدولة ومجلس الرئاسي في اجتماعاتهم .

ونفي الكاديكي نفياً قاطعاً الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام بشأن منع شخصيات جدلية بمجلس الدولة وحكومة الوفاق غير الدستورية من حضور اجتماع عمداء بلديات ليبيا اليوم الأحد في العاصمة طرابلس .

ووصل عدد “30” عميد من المنطقة الشرقية “برقة” لاستكمال اجتماعات عمداء بلديات ليبيا التي عقدت في تونس وشحات .

وأكد الكاديكي عدم حضور أية شخصية جدلية من بمجلس الدولة ومجلس الوفاق غير الدستوري، منوهاً إلى أن الخبر عاري عن الصحة .

وأوضح أن الاجتماع يسير بشكل طبيعي وهادئ وفق جدول إعماله ويطالب الأعلام بتوخي المصداقية والمهنية في نقل الأخبار . (وال – طرابلس) ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال