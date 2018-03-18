بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

افتتحت لجان التصويت في سفارات مصر بالخارج أبوابها في مئة وأربع وعشرين دولة، وذلك في مقر مئة وثلاث وعشرين سفارة وست عشرة قنصلية مصرية، بإشراف سبعمئة وأربعة عشر دبلوماسيا مصريا، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية.

وذلك لاختيار أحد المرشحين للرئاسة، وهما الرئيس الحالي : عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد .

هذا وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء عمليات التصويت في أربع دول، هي سوريا واليمن وليبيا والصومال لدواع أمنية، وحرصا على أرواح المصريين المقيمين هناك.

حيث إنه من المقرر أن تبدأ عمليات تصويت المصريين في الداخل أيام السادس والعشرين، والسابع والعشرين، والثامن والعشرين من مارس الحالي.

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