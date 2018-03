مسلحون موالون لتركيا يسرقون عدد من الممتلكات الخاصة في عفرين

المتوسط:

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، عن قيام مقاتلين سوريين موالين لتركيا، بنهب عدد كبير من المحال التجارية في عفرين السورية، بعد سيطرتهم مع القوات التركية على المدينة.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر وصفها بـ “الموثوقة”، أن عناصر تابعة لقوات عملية “غصن الزيتون” التركية “بدأت بنهب ممتلكات مواطنين ومحتويات المقرات السياسية والعسكرية وبنهب آليات وسيارات ومحال تجارية في المدينة” بعد إطباق سيطرتها على عفرين اثر انسحاب القوات الكردية التي كانت تسيطر عليها.

وأكد مراسل “فرانس برس”، ” إن مقاتلين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة يُخرجون مواد غذائية وأجهزة إلكترونية وبطانيات وسلعا أخرى من المحال التجارية والمطاعم والمنازل، قبل نقلها في سيارات وشاحنات صغيرة إلى خارج المدينة.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن أحد سكان عفرين قوله، إنه شاهد صباح الأحد مقاتلين يفتحون محال تجارية ويستولون على محتوياتها، وآخرون يسرقون سيارات كانت مركونة على جانبي الطريق.

وبحسب مراسل الوكالة الفرنسية، فقد عمد بعض المقاتلين إلى إحراق أحد متاجر المشروبات الكحولية، ودمروا تمثال “كاوا الحداد”، الذى يُعد رمزا للشعب الكردي

