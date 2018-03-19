الريال يسحق جيرونا بسداسية في ليلة سوبر لرونالدو

كتب- محمود السيد

سحق فريق ريال مدريد ضيفه جيرونا بستة أهداف لثلاثة في الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإسباني، التي أقيمت اليوم في ملعب "سانتياجو برنابيو".

وأحرز أهداف ريال مدريد رباعية من كريستيانو رونالدو في الدقائق 11 و47 و64 و91، وهدف من فاسكيز بالدقيقة 59، وجاريث بيل بالدقيقة 86، بينما سجل أهداف جيرونا من تسجيل هدفين من كريستيان ستواني بالدقائق 29 و67 وهدف من جونابي بالدقيقة 88 من زمن اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ60 في المركز الثالث بترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 43 في المركز السابع.

وبدأ الريال اللقاء بضغط قوي، وحصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء جيرونا سددها كرستيانو رونالدو وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لها.

وعاد الحارس للتألق مرة أخرى، بعدما تصدى للانفراد لوكاس فاسكيز في الدقيقة 7 بعد تمريرة رائعة من الفرنسي كريم بنزيما، لرد الكوستاريكي على تألق بونو، عندما تصدى لتسديدة بورخا جارسيا بالدقيقة 9.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التهديف لريال مدريد من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية رائعة من توني كروس بالدقيقة 11، ونجح المغربي بونو في التصدى لتسديدة ماركو أسينسيو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

ومنح الحكم جيل مانزو، ريال مدريد من تسجيل الهدف الثاني، بعدما ألغى هدف لوكاس فاسكيز في الدقيقة 23 بداعي التسلل.

ونجح كريستيان ستواني في تسجيل هدف التعادل لضيوف جيرونا من رأسية قوية في الدقيقة 29.

وأطلق الحكم جيل مانزو صافرة نهاية الشوط الأول بعد مقصية مزدوجة فاشلة لكريستيانو رونالدو من عرضية لداني كارفخال بالتعادل بهدف لمثله.

وافتتح فريق ريال مدريد الشوط الثاني مبكرا بتسجيل الهدف الثاني عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة من الفرنسي كريم بنزيما وخطف لوكاس فاسكيز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو، الذي تعامل بصورة سليمة مع عرضية كريم بنزيما من الجبهة اليسرى.

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهاتريك الـ50 بمسيرته مع الفريق الملكي والبرتغال، في الدقيقة 64 بعد كرة مرتدة من الحارس ياسين بونو، الذي تصدى لانفراد الفرنسي كريم بنزيما، ونجح كريستيان ستواني في تقليص الفارق لجيرونا من رأسية بالدقيقة 67، ونجح البديل جاريث بيل في تسجيل الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من مودريتش قبل أن يرد جونابي بالهدف الثالث لجيرونا بالدقيقة 88.

وأنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو اللقاء برباعية في الدقيقة 91 بعد تمريرة رائعة من الألماني توني كروس لينتقم الفريق الملكي من خسارة الذهاب من جيرونا بهدفين لهدف.

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