لايبزج ينتزع انتصارًا تاريخيًا من بايرن ميونيخ

كتب: علي الزيني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزج انتصارا تاريخيا على ضيفه بايرن ميونخ، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ريد بول أرينا، ضمن الجولة الـ27 من منافسات الدوري الألماني.

تقدم ساندرو فاجنر لفريق بايرن في الدقيقة 12، قبل أن يدرك الغيني نابي كيتا هدف تعادل لايبزج في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أحرز تيمو فيرنر الهدف الثاني لايبزج في الدقيقة 56، ليقود فريقه لوضع حد لسلسلة هزائمه أمام بايرن التي دامت طوال مبارياته الأربع السابقة التي جمعت بينهما في مختلف المسابقات، وحقق فريق لايبزج فوزه الأول في تاريخ لقاءاته مع بايرن.

بهذه النتيجة ظل فريق بايرن في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 66 نقطة، وبفارق 17 نقطة، عن أقرب منافسيه فريق شالكه، ويحتاج فريق بايرن الحصول إلى خمس نقاط فقط في مبارياته السبع المتبقية بالبطولة، من أجل الاحتفاظ باللقب رسميا للموسم السادس على التوالي، دون النظر لباقي نتائج منافسيه.

وارتفع رصيد لايبزج إلى 43 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين فقط خلف آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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