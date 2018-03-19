تشيلسي يسقط ليستر ويصل لنصف نهائي كأس الاتحاد

كتب: علي الزيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على نظيره فريق ليستر سيتي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ووكرز ستديوم، في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكمل تشيلسي عقد المتأهلين للمربع الذهبي للبطولة، الذي شهد اليوم أيضا ساوثامبتون، الذي تأهل مبكرا اليوم على حساب فريق ويجان أتلتيك بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة، مانشستر يونايتد الذي فاز على برايتون بثنائية نظيفة بالأمس، وتوتنهام الذي فاز على حساب سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 42، فيما تعادل ليستر سيتي عن طريق النجم الإنجليزي جايمي فاردي بعد عرضية من رياض محرز، تسببت في ارتباك تشيلسي ليجدها فاردي الذي سدد كرة غالطها الحارس كاباييرو في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، وانتهى اللقاء بهذه النتيجة ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 103 من عمر الشوط الإضافي الأول سجل الإسباني الآخر بدرو رودريجيز بسبب خطأ قاتل من كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر، وحاول ليستر سيتي التعادل في الشوط الإضافي الثاني، لكن استبسال عناصر تشيلسي الدفاعية حال دون تعديلهم النتيجة ليصعد البلوز لنصف نهائي البطولة.

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