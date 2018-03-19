تخلصي من التجاعيد وانتفاخ العين.. 3 أطعمة تظهرك بسن أصغر

من أولويات النساء الاهتمام بالبشرة والشعر والحفاظ على صحة الجلد للظهور بأفضل شكل في كل الأوقات، خاصة أن الحالة النفسية والصحية تنعكس على الوجه، وفي هذا الإطار قدمت “سارة برور”، إخصائية تغذية ومؤلفة كتاب يكشف عن أبرز الأطعمة المهمة التي تنعكس على الصحة، بعض الأنواع التي تساعدكِ في الحفاظ على بشرتكِ، وتجعلك تبدين بسن أصغر، وذلك حسبما ذكر موقع “الدايلي ميل” البريطاني، ومنها:

السردين

تعد الأسماك الغنية بالزيوت مثل السردين مصدرًا غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها تأثير قوي مضاد للالتهابات للمساعدة في علاج حب الشباب والالتهابات الوردية والطفح الجلدي مثل الأكزيما والصدفية، كما يساعد أوميجا 3 في علاج الشعر الجاف والأظافر الضعيفة ومشكلة تساقط الشعر وجفاف فروة الرأس، فهو يعزز قوة الشعر ونموه ولمعانه، ومن ناحية أخرى، عند تناولك كمية كافية من أوميجا 3 ستحصلين على ابتسامة رائعة، لأنه يحد من التهاب اللثة ورائحة الفم الكريهة.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة القوية، والتي لها تأثير مضاد للشيخوخة وتنشيط الدورة الدموية وتجديد خلايا الجلد، كما أنه يعزز معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية، والكافيين الموجود في الشاي الأخضر يوسع الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم إلى بصيلات الشعر والجلد والأظافر، كما أنه يساعد على مكافحة التجاعيد، حيث أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر لديهم علامات أقل من التجاعيد الجلدية بنسبة 54٪ عن غيرهم.

الاستخدامات:

– تهدئة انتفاخ العيون، بوضع أكياس الشاي الأخضر بعد برودتها فوق العينين.

– يمكنكِ صناعة مقشر عن طريق مزج الشاي الأخضر مع الشوفان ووضعه على الوجه ثم فركه.

فول الصويا

غني بهرمونات نباتية تشبه الإستروجين تدعى الأيسوفلافون، والتي تساعد على حماية البشرة من التجاعيد، حيث إنه يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين، وتخفيض الالتهاب والحماية من الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب في تدهور الكولاجين، كما يتم استخدام أقنعة فول الصويا محلية الصنع منذ آلاف السنين لتطهير الجلد، وتحسين التلف من أشعة الشمس ومنع التجاعيد المبكرة.

الماسكات:

– امزجي قليلا من فول الصويا مع ملعقة صغيرة من اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا لعمل عجينة.

– أضيفي بياض البيض وملعقة صغيرة من العسل، واتركيه لمدة 5 دقائق.

– أضيفي ملعقة واحدة من دقيق الشوفان، ثم ضعيه على بشرتكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بتقشير خلايا الجلد الميتة واشطفيه بالماء البارد.

إذا داومتِ على استخدام تلك الأطعمة بانتظام، أو حتى نوع واحد أسبوعيًا، سواء عند طريق تناولها أو عمل ماسكات بها، فستلاحظين الفرق بسرعة شديدة، وستصبحين راضية أكثر عن مظهرك وصحة بشرتك وشعرك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا