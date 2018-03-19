مانيكير يدوم أطول بـ8 طرق.. استخدمي الخل والماء المثلج

من الأمور الهامة المتعلقة بجمال المرأة ومظهرها الأنيق، هي طلاء الأظافر (المانيكير)، فكل فتاة تحب الاهتمام بمظهر أظافرها من خلال وضع ألوان مختلفة من المانيكير، ولكن قبل وضعه يجب التأكد من نظافة يدك وأظافرك بشكل سليم، حتى يدوم طويلًا وتحصلين على النتيجة التي ترغبين فيها، واعلمي أن تآكل الطلاء أو تشققه بعد فترة بسيطة من استخدامه يجعلك مظهرك غير أنيق، ويوثر على ثقتك بنفسك، ويكون الحل إزالته سريعًا أو وضع طبقة جديدة لإصلاحه، وهناك بعض الطرق الطبيعية للحفاظ على شكل المانيكير مدة أطول دون تقشير، وهي:

1- قبل وضعك لطلاء الأظافر عليكي الاهتمام بيدك أولا، وعمل باديكير ليدك وبشكل خاص أظافرك، فقط ضعي الشامبو في الماء الدافئ، واتركي يدك في هذا الخليط لدقائق، ثم اشطفيها جيدا، فهذه الخطوة مهمة للتخلص من أي شوائب والزيوت الطبيعية التي يفرزها جسمك.

2- زيلي أي طلاء قديم على أظافرك قبل وضع الجديد، باستخدام الاسيتون والقطن، ثم اغسلي يدك جيدًا وجففيها، وبعض الفتيات يستخدمن الاسيتون حتى في حالة عدم وجود مانكير، وهذا مهم لإنه يؤكد نظافة أصابعك تمامًا.

3- استخدمي خل التفاح على أظافرك قبل وضع المانيكير، فهذه الخطوة تساعد على بقاء مانيكير الأظافر مدة طويلة، فقط استخدميه من خلال قطنة على أظافرك وانتظري حتى يجف ثم ضعي طلاء الأظافر.

4- "قاعدة الطلاء" من الأمور الهامة في وضع المانيكير، وذلك من خلال وضع طبقة من المانيكير من نفس اللون الذي تستخدمينه، فذلك يهيء أظافرك للطلاء، فتكون طبقة رقيقة وتتركيها دقائق حتى تجف، ثم تضعين طبقة ثانية قوية بشكل طبيعي.

5- اعلمي أن وضع طلاء الأظافر من خلال عدة طبقات رقيقة أفضل من وضعه مرة واحدة، ويكون ثقيل ملطخ الشكل، فتأكدي أن طريقة وضعك للمانيكير هي من تتحكم في دوامه وليس فقط نوع الطلاء، فالطبقة السميكة تتسبب في تقشيره بشكل سريع، لذلك احرصي على الطبقات الرقيقة لتحصلين على طلاء أنيق دون تقشير.

6- ابدأي بطلاء أظافرك من الجذر حتى طرف الإصبع، فهذه الطريقة تمنع التلطخ، وإذا حدث وخرج الطلاء على الجلد، فورا قومي بمسحه من خلال بل عود من القطن بالأسيتون وتمريره على التلطيخ بلطف باتجاه حافة الظفر.

7-بعد الانتهاء من وضع المانيكير، عليكي استخدام طبقة خارجية من الطلاء الشفاف، فهذه أهم خطوة بعد وضع قاعدة الطلاء، وتساعدك على ثبات المانيكير مدة طويلة، وتضيف للمانيكير لمعة مبهجة.

8- يمكنك وضع قطرات من زيت الزيتون بعد الإنتهاء من وضع الطلاء، فهذه الخطوة تثبت المانيكير بشكل أقوى، ولكن عليكي تطبيقها بعد التأكد من جفاف المانيكير تمامًا، وللتأكد من تجفيف أظافرك ضعيها في ماء مثلج لثوانِ، فسيكون الطلاء قد جف تماماً.

بهذه النصائح تحصلين على مانيكير يدوم أطول، وعليكي الاهتمام بشرب المياه بشكل كافي للحفاظ على نضارة بشرتك وقوة أظافرك وشعرك، وتناولي الخضروات والأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، ويمكنك الاستعانة بالمكمّلات الغذائية التي تحتوي على فيتامينات C وE وفيتامين B لمزيد من الكالسيوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا