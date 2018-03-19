لو بيروح الحضانة.. 10 نصائح لحماية طفلك من نزلات البرد

نزلات البرد التي يتعرض لها الأطفال خلال فصل الشتاء، أو بين فصلي الصيف والشتاء، من الأمور المخيفة لكل أم، خاصة أن مناعة الأطفال في الشتاء تكون أضعف، مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار ونشاط الرياح، ووقاية أطفالك من البرد تبدأ من التغذية السليمة وتقوية مناعتهم مع الاهتمام بحصولهم على فيتامين C الذي يساعد على مقاومة البرد ويقوي المناعة.

وتكون المشكلة أكبر عند الأم العاملة، والتي تلجأ لترك أطفالها في الحضانة، فهذا الأمر يضطرك إلى النزول بهم في الصباح الباكر، حيث درجات الحرارة المنخفضة، وتتساءل كثير من الأمهات: كيف يمكنني وقاية الأطفال من البرد؟، وهذا ما سنجيبك عنه بتقديم بعض الطرق لحماية أطفالك من نزلات البرد، خاصة في سن الحضانة وحتى السنوات الأولى من الدراسة، أي من عمر 3 إلى 10 سنوات.

1- النظافة الشخصية والنوم الكافي، أولى الوسائل لوقاية طفلك من الجراثيم التي تتسبب في نزلات البرد، فعليكِ أن تعوديه على غسل يديه قبل وبعد الأكل، وبعد اللعب أو العطس، وعوديه على استخدام المناديل المبللة الخالية من العطور لتحميه من البكتيريا والجراثيم.

2- اهتمي بنظافة أدواته الشخصية، سواء أدوات المائدة أو فرشاة أسنان، واحرصي على أن يكون لكل فرد من أسرتك أدواته الخاصة من (صابونة، فوطة، مشط، فرشاة أسنان، ملعقة، شوكة، وكوب للمياه).

3- إذا كان طفلك عمره أقل من ثلاث سنوات، احرصي على تتطعيماته بشكل مستمر، وواظبي مع الطبيب الخاص به لمتابعة توقيتها، فغالبًا ما تكون التطعيمات بعد عمر ستة أشهر مرة سنويا، ويفضل أن تكون خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر قبل بداية موسم الشتاء، وإذا كان طفلك رضيعًا احرصي على الرضاعة الطبيعية فهي أولى مراحل تقوية مناعته.

4- عودي طفلك على شرب المياه كثيرًا، فهي تساعده في الحصول على مناعة قوية، وقبل ذهابه للمدرسة أو الحضانة احرصي على تناوله كوبا من الماء البارد، فكثير من الأطباء يشيرون إلى أن برودة الماء تساعد على خفض حرارة الجسم، فتجعل طفلك يتعامل مع برودة الجو بشكل مناسب.

5- النظام الغذائي من أهم طرق الحفاظ على صحة طفلك وحمايته من الأمراض ونزلات البرد، قدمي له الخضراوات الطازجة، فالسبانخ من الأطعمة المهمة لصحة طفلك فهي تحتوي على مضادات الأكسدة وتحمي الخلايا وتنشط الجهاز المناعي، وتحتوي أيضًا على معدن الحديد الذي يقاوم الأمراض ويقوي المناعة، والسلطة يجب أن تكون على مائدتك يوميا، والفواكه الطازجة مثل (البرتقال والجوافة واليوسفي)، من أهم مصادر فيتامين C وتساعد على تقوية جهازه المناعي.

6- عليك تهيئة الجو المناسب لنوم هادئ لطفلك، فالحصول على قدر كاف من النوم لا يقل عن 8 ساعات يوميا، يساعد على تقوية صحة الجهاز التنفسي، واحذري من استخدام المدفأة في الشتاء أو التكييف في الصيف، لأن خروج طفلك من جو الغرفة الدافئ إلى الهواء، يجعله عرضة للإصابة بالبرد.

7- إذا أصيب طفلك بنزلة برد، لا تندفعى إلى المضادات الحيوية لأنها تضعف مناعته وتعوِّد جسمه عليها كلما أصيب بأي نزلة برد، وأكثري في هذا الوقت من إعداد العصائر الطازجة (البرتقال والليمون والكيوي والليمون بالنعناع)، فهي تحتوي على فيتامين C وتقوي المناعة وتقاوم الفيروس، واحرصي على أن يتناول المشروبات المهدئة للسعال، ومنها (الينسون والكراوية وأوراق الجوافة)، ويمكنك تحليتها بالعسل الأبيض إذا كره طعمها.

8- تأكدي من ارتداء طفلك ملابس ثقيلة خلال فصل الشتاء، وبشكل خاص الساعات الأولى من الصباح الباكر عند ذهابه للمدرسة أو الحضانة، واحرصي على أن يرتدي طفلك "جاكيتا مصنوعًا" من القطن وليس الصوف، لأن القطن يدفئه ويتشرب العرق، عكس الصوف، وتأكدي من تغطية الرأس والرقبة واليدين.

9- تهوية المنزل بشكل يومي كل صباح من الأمور المهمة لكل أفراد الأسرة، فكما يقول علماء النفس بأن تغير هواء الغرف أمر مفيد لتحسين الحالة النفسية والتخلص من أي طاقة سلبية بالمنزل، كما أنه مفيد إذا كان أي من أفراد أسرتك يعاني نزلة برد، حتى لا تنتشر العدوى.

10- تواصلي مع المعلمة الخاصة بطفلك في الحضانة أو المدرسة، وأخبريها بضرورة فصل أي طفل يعاني من نزلة البرد عن الباقي حتى لا تنتشر العدوى، وفي حال إصابة طفلك بالبرد حاولي إبقاءه في المنزل حتى يشفى تمامًا.

هذه النصائح مهمة في حياة طفلك لحمايته من الأمراض بشكل عام وتقوية جهازه المناعي، من خلال التغذية السليمة وشرب المياه بقدر كاف، كما أن عليك استشارة الطبيب الخاص بطفلك لمساعدتك في تحديد العلاج الخاص به في نزلات البرد الشديدة، إضافة إلى وصفه للمكملات الغذائية والفيتامينات المناسبة لسن طفلك، وابتعدي عن تقليد أو سماع الوصفات من أحد أصدقائك، لأن كل طفل له طبيعة جسم تختلف عن الآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا