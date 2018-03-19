تخلصي من حبوب الوجه بـ10 طرق طبيعية.. ابعدي عن الماء الساخن لهذا السبب

حب الشباب وحبوب الوجه بشكل عام، مشكلة تؤرق الكثير من الفتيات، خاصة صاحبات البشرة الدهنية، فهي تضيع الشكل الجمالي لأي فتاة وتؤثر على جمال بشرتها، وتتعدد أسباب ظهور حبوب الوجه، فبعضها يكون لتغيرات في الهرمونات، أو إفراز زيوت البشرة، أو غلق مسامها، أو إهمال الاعتناء بتنظيفها بشكل يومي، ولذلك فالاهتمام اليومي بتنظيف البشرة وإزالة المكياج قبل الذهاب إلى النوم، والتغذية السلمية وتناول الخضراوات وشرب كميات كبيرة من المياه، من أهم الأمور التي تحميك من مشكلة الحبوب، وتجعل بشرتك نضرة وخالية من التجاعيد، وإلى جانب ذلك هناك بعض الوصفات والطرق الطبيعية التي يمكنك اتباعها للتخلص، منها:.

1- اهتمي ببشرتك بشكل جيد واغسليها بالماء البارد بشكل يومي، وتجنبي المياه الساخنة لأنها تزيد من الحبوب وترهق البشرة وتؤدي لظهور التجاعيد.

2- ابتعدي عن تناول الشيكولاتة أو الأغذية الدهنية أو المخلل، واحرصي على تناول الطعام الذي يحتوي على أوميجا 3 فهو يساعد في علاج التهابات البشرة، ويوجد في سمك السلمون واللوز، واحرصي أيضا على تناول الفول السوداني لأنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك الذي يحارب حبوب الشباب، وتعتبر السبانخ والبروكلي من الأطعمة المهمة لحماية بشرتك من الحبوب.

3- استخدمي غسولا مناسبا لنوع بشرتك، فكثير من الفتيات يكتفين بغسل وجوههن بالمياه، ولكن بشرتك بحاجة لغسول لتنظيفها وإزالة الرواسب منها، واحرصي على غسل يديك قبل وضعها على وجهك حتى لا تنقل إليه البكتيريا والجراثيم.

4- استبدلي بالمنبهات والمشروبات التي تحتوي على كافيين، مثل الشاي والقهوة والنسكافية، الشاي الأخضر، فهو يحتوي على مضادات للأكسدة، كما يمكنك إضافة العسل الأبيض للشاي الأخضر فهذا الخليط يساعدك على التخلص من الحبوب، ويمكنك استخدام ماء الورد بعد هذا الخليط.

5- احرصي على غسل وجهك قبل الذهاب إلى النوم بالماء البارد، ولا تتركيه أبدًا بالمكياج، فهذا سيساعد بشرتك على تجديد خلاياه لأنه عند النوم تفرز الغدة النخامية هرمون النمو ومن ثم تجديد خلايا البشرة.

6- احرصي على عدم فرك الحبوب أو حكها بالأظافر، فهذا سيؤدي لنشر الحبوب في وجهك وتفاقم المشكلة، فمن الطبيعي أن الحبوب تأخذ مدة طويلة لعلاجها، ومن ثم تتعرض للتقشير ثم تجف، ويجب في هذا التوقيت العناية بها وحمايتها وغسلها بالمياه جيدًا.

7- بعض الدراسات أشارت إلى أن الحبوب في الوجه تظهر بسبب مشكلات في الجهاز الهضمي أو المثانة، أما الحبوب في الأنف فيكون سببها ارتفاع ضغط الدم، وتدل حبوب الأذنين على أنك تتناولين الأملاح بكثرة، فحاولي حلَّ المشكلة الأساسية.

8- نظافة أدوات المكياج الخاصة بك من أهم الأمور، فأدوات المكياج من أسهل الطرق التي تنقل الجراثيم والبكتيريا إلى بشرتك، لذا عليك تنظيفها باستمرار، ومنع أي شخص آخر من استخدامها حتى لو كان أحد أفراد أسرتك، وعليك عند الذهاب لمراكز التجميل (البيوتي سنتر) شراء أدوات خاصة بك، حتى لا تنتقل إليك العدوى أو الأمراض من أي شخص آخر استخدمها.

9- استخدام واقي الشمس من الأمور التي تحمي بشرتك من الحبوب، استخدميه قبل الخروج من منزلك، لحماية بشرتك من أشعة الشمس التي تسبب الحبوب وتهيج البشرة، فالواقي سيحمي جلدك من البثور والندبات التي تظهر في وجهك.

10- لا تستخدمي الصابون الخالي من الزيوت، فهذا النوع يسد المسام ويسبب ظهور الرؤوس السوداء، وعليك الحرص على غسل بشرتك بأطراف الأصابع، ولا تقومي بحك البشرة بعنف عند تجفيفها، فهذا سبب كاف لتهيج الجلد وظهور الحبوب.

بهذه الوصفات الطبيعية تحصلين على بشرة صافية خالية من الحبوب والندبات والرؤوس السوداء، وتأكدي أن سر جمال بشرتك سببه الأول صحتك الداخلية التي ستتأثر بالتغذية السليمة وشرب المياه بقدر كاف، وحاولي الابتعاد عن مساحيق التجميل غير المضمونة، وقللي من كمية المكياج الذي تستخدمينه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا