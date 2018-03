المتوسط:

استقبل الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، في مقر إقامته في الكويت، اليوم السبت، سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت.

وتم خالال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

