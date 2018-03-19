فائز السراج يلتقى بالدكتور عبدالله عثمان المكلف من مؤتمر أنصار النظام الجماهيري

ايوان ليبيا – خاص :

استكمالا للاتصالات التي شرع فيها مؤتمر أنصار النظام الجماهيري مع الأطراف الليبية في إطار خطة المبعوث الأممي السيد غسان سلامه، تحوّل الدكتور عبد الله عثمان إلى العاصمة طرابلس، حيث اجتمع اليومين الماضيين برئيس المجلس الرئاسي السيد فايز السراج بمكتبه في لقاء مطوّل دام أكثر من ثلاث ساعات، تمت خلالها مناقشة محاور عديدة ذات صلة بقضايا سياسية وقانونية واجتماعية وإنسانية هامة.

ففيما يتعلق بالعملية السياسية في ليبيا، تمت مناقشة خطة الأمم المتحدة، وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب المواعيد الممكنة لحلّ مشكلة انقسام السلطة. كما تداول كل من عثمان والسراج مشكلة الملاحقات القانونية من قبل النائب العام، واتّفقاَ على تشكيل فريق يضمّ النائب العام بالإضافة إلى أسماء ورموز تقترحها الجاليات لوضع الحلول والمعالجات الممكنة للمشاكل التي أنتجتها الأزمة في ليبيا.

أما فيما يتعلق بمشكلة المهجّرين الليبيين فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تُعْنَى بمعالجة أوضاعهم في بلدان المهجر، وسبل ترتيب عودتهم وتأمينها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استعادتهم لممتلكاتهم، على أن تقوم الجاليات بتزكية ممثلين عنها في لجنة خاصة بهذا الملف.

هذا وقد ناقش الأخ عبد الله عثمان مع السيد السراج وضعية رموز ومسئولي النظام الجماهيري الأسرى والمسجونين، وأكّد على أهمية فتح حوار معهم لإيجاد حلّ للأزمة في البلد، مشدّدا على تمتُّعِهم بتفويض كامل من قبل كل المهجرين ومؤيدي النظام الجماهيري..

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