مقتل بريطانية ضمن الصفوف الكردية بقصف تركي في عفرين

أعلن قادة عسكريون أكراد، اليوم الاثنين، مقتل امرأة بريطانية تقاتل في الصفوف الكردية ضد القوات التركية في منطقة عفرين شمال سوريا.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن سيدة بريطانية تدعى آنا كامبل، تبلغ من العمر 26 عامًا تسكن بمنطقة لويس فى شرق ساسكس البريطانية، كانت قد تطوعت مع وحدات حماية المرأة الكردية المدعومة من الولايات المتحدة -وهى جزء من وحدات حماية الشعب الكردية- وقتلت إثر قصف القافلة التى كانت تستقلها بصاروخ تركى يوم الجمعة الماضى في منطقة عفرين المحاصرة.

وقالت المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة نسرين عبد الله، في بيان نشرته وكالة الأنباء المصرية «مقتل كامبل هو خسارة كبيرة لنا بروحها الثورية التى تظهر قوة المرأة»، معربة عن تعازيها الحارة لأسرتها، قائلة «ونحن نعدكم بأن نحذو حذوها».

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن كامبل سافرت فى البداية لسوريا للانضمام إلى النضال الكردى ضد تنظيم داعش الإرهابى ثم طلبت من القادة الأكراد إرسالها إلى جبهة عفرين فى سوريا بعد أن شنت تركيا هجومًا بريًا وجويًا لإخراج القوات الكردية من أراضيها الحدودية فى يناير الماضي.

وأضافت أنها ليست فقط أول مقاتلة بريطانية تقتل من الصفوف الكردية فى سوريا ولكنها أيضا أول بريطانية تقتل فى الأراضى السورية منذ أن توغلت تركيا داخل الأراضى التى يسيطر عليها الأكراد فى 20 يناير الماضى.

