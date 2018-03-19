سائقو أوبر وأولا يضربون عن العمل في الهند ويطالبون بزيادة أجورهم

أضرب سائقو خدمتي "أوبر" و"أولا" لنقل الركاب عن العمل في أنحاء الهند اليوم الإثنين ولأجل غير مسمى مطالبين بزيادة أجورهم بعد تأثرهم من زيادة عدد سيارات الشركتين وتقليص الحوافز التي تصرف لهم.

وبدأ الإضراب، الذي دعا إليه حزب مهاراشترا نافنيرمان سينا، في منتصف ليلة أمس الأحد ويتركز على مومباي.

وقال قياديون في الحزب في مطلع هذا الأسبوع إن سائقين في مدن أخرى مثل العاصمة نيودلهي وبنجالورو وحيدر آباد وبيوني وغيرها سينضمون إلى الإضراب.

وكان سانجاي نايك رئيس رابطة النقل التابعة للحزب قال في مؤتمر صحفي يوم السبت "السائقون عليهم ديون ضخمة ورغم ذلك تفضل الشركتان أن يقودوا مركبات مملوكة لهما".

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى متحدث باسم شركة "أوبر" للتعليق لكن متحدثا باسم "أولا" قال إنه من الصعب قياس تأثير هذا الإضراب في هذه الساعة المبكرة من اليوم.

وشكا كثير من الركاب من تأخر وصول سيارات لنقلهم ومن ارتفاع سعر الخدمة نتيجة لقلة عدد السيارات على الطرق.



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