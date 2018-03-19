دفاع الوفاق تنهى تكليف الغصري بمهام الناطق الرسمي للوزارة بعد تصريحاته ضد مباحثات توحيد الجيش بمصر

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر وكيل وزارة الدفاع التابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، أوحيدة عبد الله نجم، قررًا بإلغاء تكليف اللواء محمد علي محمود الغصري بمهام الناطق الرسمي لوزارة الدفاع لدى وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.

وأكد القرار الذي حمل رقم 40 لسنة 2018، على إلغاء القرار رقم 4 لسنة 2017، واعتبار ما جاء فيه لاغيًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه الغصري أن اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية في لييبا «غير جدية”، وأنها لن تنجح لأنها غير شفافة، مطالبا بعقد اجتماعات داخل ليبيا مبنية على خطة واضحة” وفق تعبيره.

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