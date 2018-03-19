قوة العمليات الخاصة تُسيطر على الطريق الساحلي فى المنطقة المتاخمة للزاوية

ايوان ليبيا – وكالات :

قامت صباح اليوم الإثنين، قوة العمليات الخاصة، التي يرأسها عماد الطرابلسي، بالدخول إلى الطريق الساحلي بدعم من القوات التابعة للمجلس العسكري الزنتان والتمركز في بوابة كوبري الـ 27 وبوابة الفرسان بمنطقة الطويبية غرب الماية المتاخمة للزاوية.

وأكّد مصدرٌ من مكتب الأمن المركزي الماية التابع لوزارة داخلية حكومة الوفاق التي تؤمن الطريق الساحلي، أن القوة التي دخلت لم تقم بأي تنسيق مسبق معهم، ما جعل قوة الأمن المركزي تنسحب من مواقعها تفاديًا لحدوت أي صدام مسلح قد يتسبب في إزهاق أرواح وإرباك المشهد العام في البلاد، مشيرًا إلي ارتباط هذا الأمر باجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية واستعمال الطريق الساحلي كورقة ضغط.

بينما أكد شهود عيان أنَّ عشرات السيارات المسلحة والعربات المصفحة التابعة للمجلس العسكري الزنتان وسيارات قوة العمليات الخاصة قد دخلت الطريق الساحلي صباح اليوم، عبر منطقتي الزهراء والمعمورة مرورا بتقاطع إشارة المرور بالحشان، حيث اتجهوا شمالا نحو كوبري الـ 27 المغلق منذ 2014 نتيجة تفجيره إبان عملية فجر ليبيا وتضرر أجزاء منه.

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