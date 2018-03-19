فيراتي يكشف عن حقيقة مفاوضاته مع برشلونة

رفض متوسط ميدان باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي، تصريحات وكيل أعماله مينو رايولا، والتي أشار من خلالها إلى عرض خدماته على صفوف نادي برشلونة الإسباني، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، الموسم المقبل، وذلك على الرغم من ربط العديد من التقارير الصحفية بينه وبين الانتقال إلى صفوف العملاق الكتالوني في السنوات الأخيرة بعدما أظهر موهبته الكبيرة كواحد من أفضل لاعبي وسط الملعب في القارة الأوروبية، الذين تتهافت عليه كبرى الأندية، وذلك حسبما نقلت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وعقب إقصاء باريس سان جيرمان من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد ريال مدريد، زعمت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أن فيراتي طلب من وكيل أعماله رايولا، التفاوض مع برشلونة من أجل الانتقال إلى صفوف البرسا الذي يراه الوجه الأنسب له.

ونفى اللاعب الإيطالي البالغ من العمر (25 عامًا) تلك الشائعات، مشيرًا إلى قراءته في الصحف الفرنسية أنه طلب من رايولا عرضه على برشلونة مؤكدًا عدم صحة هذا الخبر.

وأضاف فيراتي أنه تحدث مع مدربيه الذين يعلمون جيدًا فيما يفكر وأن الأمور واضحة للغاية للجميع، وأن رغبته هي مواصلة اللعب في ملعب حديقة الأمراء في الموسم المقبل.

وتطرق فيراتي للحديث عن إقصاء باريس سان جيرمان من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الفريق الملكي خصم صعب للغاية، ولكن كان الجميع على يقين تام بقدرة الفريق الفرنسي على التأهل للدور التالي خاصة أن الفوارق بين الفريقين حاليًا ليست كبيرة.

وأشار فيراتي إلى أن التفاصيل هي من صنعت الفارق، فباريس سان جيرمان قدم الكثير من الجهد في لقاء الذهاب ومع ذلك خسر بفارق هدفين ومن ثم افتقد لخدمات نيمار في لقاء الإياب وهو تأثيره لا يقل عن تأثير ميسي على برشلونة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا