دمشق تدين احتلال عفرين وتطالب بانسحاب تركيا من أراضيها

نددت الخارجية السورية بـ"الاحتلال" التركي لعفرين، وطالبت "القوات الغازية" بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية، وذلك غداة سيطرة أنقرة مع فصائل سورية موالية على مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية.

وقالت الخارجية، في رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "سوريا تدين الاحتلال التركي لعفرين، وما يقترفه من جرائم، وتطالب القوات الغازية بالانسحاب فورا من الأراضي السورية التي احتلتها".

وكانت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، قد سيطرت، الأحد، على مدينة عفرين في شمال سوريا، إثر عملية عسكرية استمرت نحو شهرين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1500 مقاتل كردي.

وأكدت الخارجية السورية، أن "الممارسات والاعتداءات التركية لا تهدد حياة المواطنين، ووحدة أرض وشعب سوريا فحسب، بل تطيل أمد الحرب على سوريا خدمة للإرهاب".

ووصفت السيطرة على المدينة بأنه "عمل غير مشروع".

وبدأت تركيا وفصائل سورية موالية في 20 يناير، حملة عسكرية، تحت تسمية "غصن الزيتون"، ضد منطقة عفرين، قالت أنقرة، إنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها "إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

وأمام الهجوم التركي، طالب الأكراد دمشق بالتدخل، ودخلت قوات محدودة تابعة للنظام، انتشرت على جبهات عدة، لكن سرعان ما استهدفها الأتراك بالقصف. وأراد الأكراد بشكل أساسي، أن ينشر الجيش السوري دفاعات جوية تتصدى للطائرات التركية، لكن ذلك لم يحصل.

وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، بتوسيع العملية التركية في سوريا إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الأكراد، وصولا إلى الحدود العراقية، مضيفا "سنستمر في هذه العملية (غصن الزيتون) الآن إلى حين القضاء بشكل كامل على هذا الممر، الذي يشمل منبج وعين العرب (كوباني) وتل أبيض ورأس العين والقامشلي".

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