ترامب يصدر مرسوما بحظر العملة الرقمية الفنزويلية في أمريكا

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما يحظر كل التعاملات بالعملة الرقمية الفنزويلية (بيترو).

وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن هذه العملة تخدم في الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا.

بذلك، تمنع الولايات المتحدة فنزويلا من منفذ آخر للوصول إلى رؤوس أموال جديدة.

وتواجه فنزويلا التي يحكمها السياسي الاشتراكي، نيكولاوس مادورو، خطر الإفلاس.

تجدر الإشارة، إلى أن العملة الفنزويلية بوليفار، تكاد تفقد قيمتها بسبب معدلات التضخم الهائلة في الدولة صاحبة أكبر احتياطي من النفط، الأمر الذي أعجزها عن تمويل وارداتها من المواد الغذائية والدواء.

ولذلك يعول مادورو منذ فبراير الماضي على العملة الرقمية التي يضمنها الاحتياطي النفطي.

ويسري مرسوم ترامب على كل العملات الرقمية الصادرة عن الحكومة الفنزويلية أو من أجلها.

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