8 طرق طبيعية لتلميع السيراميك.. واحذري النشادر والكلور

يعتبر تنظيف السيراميك من الأمور التي تبذل فيها كل سيدة مجهودا كبيرا للحصول على نظافة ولمعان، ولكن في كثير من الأحيان يكون الأمر دون جدوى، ولا تحصل على النتيجة المطلوبة رغم استعانتها بالمساحيق غالية التكلفة، السيراميك يختلف عن البلاط العادي؛ فهو يلتصق به الأتربة والبقع بشكل أسرع يحتاج لاهتمام أكبر.

السيراميك ليس مجرد أرضية في منزلك، لكنه ضمن الديكور، الذي يزين غرفتك، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية تساعدك في الحصول على سيراميك نظيف ولامع، حاولي الاعتناء بالفواصل، لأنها شكل السيراميك، كما أن إهمالها يمكن أن يؤدي إلى العفن، ونقدم لكي بعض الوصفات لتحصلي على سيراميك نظيف ولامع..

1- نظفي التراب من السيراميك 3 مرات في الأسبوع، الأتربة يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان لبهتان اللون، استخدمي قطعة قماش ناعمة فى التنظيف وابتعدى عن الصوف الخشن، لأنه يؤذي السيراميك، ويعمل على خدشه.

2- ضعى مشايات أمام الحجرات للحفاظ على نظافة السيراميك، ومنع دخول أي أشخاص بالأحذية عليه، واحرصي على تنظيف السيراميك في حال سقوط أي سائل عليه، حتى لا يتسبب الأمر في وجود بقع يصعب إزالتها.

3- استخدمي محلول الملح والماء والخل، بعد المسح، فهذا خليط رائع لتنظيف آثار الماء والصابون، كما أن له قدرة فعالة في تلميع السيراميك والقضاء على بهتانه.

4- ابتعدي عن المنظفات، التي تحتوي على نشادر بداخلها، لأن النشادر يعمل على إزالة لون السيراميك مع تكرار عملية التنظيف، وعليكي الحذر من خلط المنظفات؛ لأنه يمكن أن تكون سامة، فهناك نوع من المنظفات يناسب سيراميك الغرف، لأنه يكون سهل التنظيف، لكن سيراميك الحمام يحتاج معاملة خاصة، لأنه ملىء بالدهون نتيجة الزيوت المستخدمة.

4- بيكربونات الصوديوم أو ما يسمى صودا الخبز لها فاعلية مثل الخل، وتحتوي على عوامل تفتيح، فحاولي ترك أي منظف تستخدمينه على السيراميك مدة 30 دقيقة، كي تتمكني من إزالة البقع والأوساخ.

5- نظفي الفواصل الأسمنتية حتى لا تتعرض للتعفن، وذلك باستخدام مبيض الأكسجين أو الكلور، فلها فعالية كبيرة في التنظيف، خاصة مع السيراميك الأبيض، لكن ابتعدي عن هذه الطريقة إذا كان السيراميك أسود اللون لأنها ستؤثر على لونه وتؤدي إلى بهتانه.

6- قبل البدء بعملية تنظيف الفواصل الأسمنتية، استخدمى ممسحة جافة لمسح سيراميك الأرضيات، وقطعة قماش جافة لمسح سيراميك الجدران، ونظفيها بفرشاة أسنان حتى تتمكني من الوصول إلى كل الفواصل بسهولة.

7- اصنعي خليطا من البيكربونات مع الكلور، ثم ضعي هذه العجينة على الفواصل بفرشاة الأسنان، ثم اشطفي الأرضيات والسيراميك بالماء، كما يمكنك عمل عجينة من خليط الليمون والبيكربونات، فهي فعالة في تنظيف السيراميك، والليمون معروف بقدرته على إزالة البقع، امزجي 34 كوب من صودا الخبز مع ربع كوب من عصير الليمون، مع 3 ملاعق من الملح، ونصف كوب من الخل، ونظفي سيراميك الأرضيات والجدران بسهولة.

8- قديمًا كان أجدادنا لا يعرفون أسهل من الكاز (الجاز)، وكانوا يستخدمونه لتنظيف الأرضيات والحوائط، فهو له فاعلية في تنظيف السيراميك والتخلص من الحشرات في المطبخ وغيرها، ولكن هذه الطريقة لا تهرب منها السيدات بسبب الرائحة، ولكن يمكنك ارتداء الجوانتي وتجفيف الجاز مع المياه وفرك الفواصل والسيراميك به، ثم بعد ذلك استخدمي الصابون المعطر والمياه واشطفي السيراميك للتخلص من أي روائح.

بهذه الطرق الطبيعية تحصلين على سيراميك نظيف ولامع دون مجهود، وابتعدي عن الطرق التقليدية التي تشير إلى الأمونيا وحمض الكبريتيك (ماء النار)، فهي مضرة وتسبب الكثير من المخاطر، كما أنها تفسد لمعان السيراميك، يمكنك وضع بعض قطرات من الزيت المفضل لديكي (اللافندر) على سبيل المثال لأي خليط تستخدميه في التنظيف، فذلك سيعطر غرفتك أو مطبخك أو حمامك.

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