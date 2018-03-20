تخلصي من قشرة الشعر بـ12 وصفة.. البيض والبصل يحلان الأمر

قشرة الشعر من المشاكل المحرجة لكل فتاة، فهي تضيع من أنوثتها وجمال مظهرها، فمهما كانت ترتدي وتضع من مكياج وتهتم بإكسسواراتها، القشرة تسبب لها عدم الثقة بالنفس، رغم إنها معظم الوقت ليست ناجمة عن سوء نظافة، كما يظن البعض.

القشرة لها أسباب كثيرة، ومنها التهاب الجلد الدهني، والأكزيما، والصدفية، وقد تنتج من عدم غسل الشعر، بما فيه الكفاية، فيجب عليك غسل شعرك من مرة إلى مرتين أسبوعيًا، ويتوقف ذلك على طبيعة شعرك، فهناك من يفرز شعرها الكثير من الزيوت، ويتطلب الأمر غسله أكثر من مرة للتخلص منها، هناك الكثير من الطرق الطبيعية، التي تساعدك على التخلص من قشرة الشعر دون عناء، سنعرض بعضا منها..

1- عليكي أولًا تغيير نوع الشامبو الخاص بك، واستبداله بآخر يعالج القشرة، واهتمي بغسله جيدًا بعد الاستحمام، وتأكدي من التخلص من الشامبو بشكل كامل، ودلكي فروة الشعر جيدًا عند غسله، فهذه الخطوة تساعد في تنشيط الدورة الدموية، وتمنع تساقط الشعر.

2- الليمون من الأشياء الهامة لبشرتك بشكل عام، ولشعرك أيضًا، فهي يحتوي على فيتامين c، ويمنع تساقط الشعر، ويحارب القشرة، فقط اعصري الليمون على لتر مياه، واغسلي شعرك بالشامبو اشطفيه، ثم قومي بوضع خلطة الليمون دون شطفه، تحتاجين تكرار هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتيجة إيجابية.

3- مجموعة من الزيوت الطبيعية تساعدك في التخلص من قشرة الشعر، ومنها زيت شجرة الشاي، زيت الصبار، جوز الهند، يمكنك استخدام أي منهم على شعرك من خلال تدليك فروة الشعر وتركه على شعرك لمدة ساعة، كرري هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للتخلص من قشرة الشعر.

4- الحلبة تحتوي على عناصر مهمة مفيدة لشعرك، منها النيكوتينيك وحمض البروتين، والبوتاسيوم وفيتامين c، انقعي ملعقتين من بذور الحلبة في الماء ليلة وضحاها، ثم اطحنها في الصباح لتكون عجينة وضعيها على شعرك، لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه، هذه الخطوة تساعدك على التخلص من القشرة بشكل سريع.

5- كما يمكنك استخدام خل التفاح، الذي يساعد على التخلص من القشرة وحماية شعرك من التساقط، امزجي كوب من الخل مع كوب من المياه لتخفيف، واغسلي شعرك مع تدليك فروته، كثير من الفتيات يخشين هذه الوصفة بسبب رائحة الخل، لكن عند غسل شعرك بالمياه الرائحة، ستختفي بشكل تام، واحذري فقط دخول الخل في عينك أثناء غسل شعرك.

6- البيض من العناصر المفيدة، لكي بطرق كثيرة، فهو يحتوي على البروتينات على التي لها دور فعال في علاج القشرة، فقط ضعي صفار البيض على شعرك لمدة نصف ساعة، هذه الخلطة مفيدة جدًا لشعرك، ولكن الأزمة التي ستواجهك هي رائحة البيض الكريهة، ويمكنك التخلص منها من خلال شطفه جيدًا أكثر من مرة حتى تختفي.

7- اللبن الرائب مفيد لشعرك، ويساعد في ترطيب فروة الرأس كثيرًا، ويساعد في علاج قشرة الشعر، ويمكن خلطه مع الليمون، فقط امزجي نصف كوب من اللبن الرائب، وملعقتين من عصير الليمون، وضعيه على فروة شعرك ومشطيه ثم اغسليه بالماء والشامبو.

8- بيكربونات الصوديوم علاج طبيعي سريع لقشرة الشعر، وتعمل على تقليل حمضية فروة الرأس، يمكنك وضع ملعقة من البيكربونات إلى ربع فنجان من الماء، ودلكي فروة الرأس لدقائق، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

9- الأسبرين يفيد في علاج قشرة الشعر، كل ما عليكي هو تكسيره وخلطه مع الشامبو الخاص بكي، واتركيه على شعرك دقائق ثم اغسليه، فهو يفيد فروة رأسك ويعالج القشرة.

10- قناع العسل يعالج فروة رأسك والقشرة، ويمكنك وضعه على شعرك وتركه والقيام بالأعمال المنزلية ثم قومي بشطفه، كما يمكنك عمل قناع الموز من خلال خلط موزة مع بعض قطرات خل التفاح ووضع الخليط على شعرك، ستحصلين على نتيجة إيجابية.

11- عصير التفاح يساعد في إزالة بقايا الخلايا الميتة داخل فروة شعرك، استخدميه من خلال مزجه مع الماء، ودلكي فروة شعرك بلطف ثم اشطفيه، معروف عن البرتقال وعصير التفاح فوائده في علاج قشرة الشعر، لأن التفاح يساعد في بناء الأنسجة، والبرتقال يحتوي على حمض الستريك ويزيل خلايا الجلد الميتة، فيمكنك استخدامهم من خلال هرسهم ووضع العجينة على شعرك لدقائق ثم غسلها بالشامبو.

12- البصل والثوم يحلان مشاكل الشعر، الثوم مضاد للفطريات التي تساعد على نمو القشرة، يمكنك مزجه مع الليمون ووضعه على شعرك ثم غسله بالماء، والبصل أيضًا غني بالفيتامينات والكالسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على تجديد الخلايا، اضربيه في الخلاط، حتى يصبح عجينة وضعيها على شعرك، والتخلص من رائحة البصل والثوم استعيني بالليمون لإزالة الرائحة.

بهذه الطرق سيدتي تحصلين على شعر خال من القشرة، ويمنع تساقط الشعر، وعلاج القشرة بسيط ويمكنك التخلص منها بأي وصفة طبيعية سابقة، وابتعدي عن المستحضرات التي تعد بالتخلص من القشرة، لأنها تؤدي إلى جفاف فروة الرأس والشعر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا