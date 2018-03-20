حاربي الآيلاينر الملطخ بـ10 طرق.. استعيني بـالأسطمبة

الكحل الأسود، أو ما نسميه "آيلاينر"، يعتبر المستحضر الأساسي للمرأة في إبراز جمال عيونها، فمعروف أن الكحل والمسكرا والآيلاينر، من أهم أدوات مستحضرات التجميل لحصولك على عيون جذابة، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة والدخول في فصل الصيف، أو باستخدام أنواع غير جيدة منه يتسبب الأمر في الظهور بشكل غير لائق يفسد جمالك.

زوايا العين الداخلية بها بعض الغدد الدهنية، وهذا يكون سببا في إزاله الآيلاينر بشكل سريع، لذا اهتمي بنظافة بشرتك قبل وضع أي مستحضر تجميل، واهتمي بشراء منتجات جيدة، وابتعدي عن التقليدي والرخيص، الذي يباع في محلات ليس لها علاقه بالمكياج وأدوات التجميل، ونقدم لك بعض الطرق التي تساعدك الحصول على الآيلاينر ثابت، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، التي سنتعرض لها بعد أيام من فصل الصيف…

1- في البداية حافظي على جمال بشرتكِ وبشكل خاص المنطقة الحساسة حول العينين، وذلك من خلال شرب كميات كافية من المياه يوميًا، مع تناول وجبات صحية والاهتمام بالروتين اليومي لبشرتك، ووضع الماسكات الطبيعية، التي تحافظ على بشرتك وتحميها من الهالات السوداء تحت العينين.

2- اغسلي وجهك جيدًا قبل وضع أي مكياج عليه، المنطقة حول العينين تكثر بها الزيوت، بالتالي عدم غسل وجهك قبل وضع الآيلاينر، يؤدي لتلطخ وعدم وضعه بدقة، لذلك عليك غسل وجهك قبل وضعه بالماء البارد أو استخدمي جل الصبار أو لبن جوز الهند المفيدين لبشرتك.

3- استخدمي البرايمر على الجفون قبل وضع الآيلاينر للحصول على ثبات أفضل يدوم طوال اليوم، وتهيئة البشرة لوضع المكياج، لكن عليكي إبعاد المرطب عن العين اكتفي به على وجهك فقط، حتى لا يؤدي لإزالة الآيلاينر بشكل سريع.

4- يمكنك استخدام الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء أو إبراز جمال أعينك، فهو لا يضرك مثل المرطب، لأن الكونسيلر سيلتصق بالجلد، ويمكن أن يكون قاعدة جيدة للآيلاينر، اختاري درجة مناسبة مع بشرتك حتى لا تظهر فاتحة أو غامقة أكثر من اللازم.

5- قبل تطبيق الآيلاينر، مشطي الرموش جيدا، لأن إحدى الشعيرات قد تكون سببا في إزالة الآيلاينر، إذا سقطت على أعينك بعد رسمها، ثم ارسمي الآيلاينر بخط رفيع بعدها أعيدي الرسمة بخط كثيف.

6- ابتعدي عن وضع أكثر من طبقة من الآيلاينر، فهذه طريقة خاطئة، وتسبب تلطخ شكلك وظهوره بفوضوية، يمكنك استبدال ذلك بوضع طبقة من ظل الجفون الداكن فوق الآيلاينر، وستحصلين على نتيجة جيدة، كما يمكنك تطبيق خط رفيع من الآيلاينر، ثم مرري خط الكحل فوق الآيلاينر، فذلك يجعله ثابتا مدة أطول.

7- تتوافر العديد من أشكال الآيلاينر منها (جل، سائل، أو أقلام)، جربي كل الأنواع حتى تجدين المناسب لبشرتك، اعلمي أنه كلما زادت نسبة الدهون في البشرة، ازداد احتياجها لآيلاينر قوي مقاوم للمياه، استخدمي الآيلاينر الجل أو السائل داخل عينيكِ، من خلال فرشاة رفيعة، هذه طريقة فعالة لتثبيت الآيلاينر، ولا تسمح بإزالته.

8- استخدمي الآيلاينر السائل لتحصلى على عيون أكثر جاذبية وخط من الكحل أكثر ثباتًا وسوادًا، ثم قومي بوضع الكحل داخل عينك، هذه الطريقة ستبرز جمال عينيك بشكل رائع، وسيكون لونها أسود داكنا.

9- إذا كنتي من أصحاب العيون الحساسة، وتتأثر بأي شىء، استعيني بالقطرة المضادة للدموع، لضمان عدم تأثر الآيلاينر أو الكحل أو الماسكرا، وإذا كنت ممن لا يعرفون رسم الآيلاينر يمكنك الاستعانة بـ(أسطمبة الآيلاينر)، تجديها في محلات بيع مستحضرات التجميل.

10- بعد الانتهاء من رسم الآيلاينر، ثبتيه مع ظل الجفون، فقط كل ما عليكى هو وضع بعض ظل الجفون من نفس اللون على الآيلاينر، هذه الطريقة تساعدك كثيرًا على تثبيته لفترات طويلة، ويمكنك رش السبراي المثبت للمكياج لضمان ثبات الكحل والآيلاينر، هذه الطريقة تحتاجينها إذا كان لديكي مناسبة، وتحتاجي الظهور بشكل أنيق ومنظم مدة طويلة.

هذه النصائح تساعدك على الاحتفاظ بالآيلاينر ثابت لفترات طويلة دون أي مشكلات، وعليكي الاستعانة بالأنواع المقاومة للمياه، حتى تضمني الحصول على ثبات أقوى مع اقترب فصل الصيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا