هيئة رقابية بريطانية تسعى لاستصدار إذن قضائي لتفتيش شركة مرتبطة بحملة ترامب الانتخابية

تسعى هيئة بريطانية لرقابة المعلومات والبيانات إلى استصدار إذن قضائي من أجل تفتيش أجهزة الكمبيوتر والخوادم الإلكترونية الخاصة بشركة "كيمبريدج أناليتيكا"، المرتبطة بحملة دونالد ترامب الانتخابية.

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" الإخبارية، أن مكتب مفوض المعلومات سيستخدم الإذن القضائي في تفتيش الشركة المتهمة باستخدام معلومات من عشرات الملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) دون موافقتهم من أجل العمل لصالح حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وفي تقرير بثته القناة الرابعة في بريطانيا، بدا أن ألكسندر نيكس، الرئيس التنفيذي لشركة "كيمبريدج أناليتيكا" ومقرها لندن، يعترف بأساليب مخادعة غير أخلاقية تخص الانتخابات قامت بها الشركة لصالح عملائها.

وسُمع نيكس في مقطع فيديو يقول، إن الشركة يمكن أن "ترسل بعض الفتيات إلى منزل المرشح"، وذلك ردا على سؤال بشأن كيفية جمع معلومات استخباراتية عن الفريق المنافس لحملة ترامب.

كما تبين أن الشركة استخدمت أيضا حيلًا أخرى غير أخلاقية في تلك الحملة، مثل نشر تقارير كاذبة على الإنترنت وتوظيف مقاولين من الباطن بشكل غير معلن، وإنشاء مؤسسات وهمية ومواقع إلكترونية لجمع البيانات.

من جانبها، رفضت الشركة الادعاءات الواردة في التقرير.

وقالت الشركة في موقعها على الإنترنت: "تم تحرير التقرير وكتابته على نحو يحرف بشكل صارخ طبيعة تلك المحادثات وكيف تدير الشركة أعمالها".

وأضافت أنها لا تستخدم الرشاوى أو مواد غير صحيحة لأي غرض من الأغراض.

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت يوم الجمعة، إنها علقت علاقتها مع "كيمبريدج أناليتيكا" وشركتها الأم، "ستراتيجك كوميونيكاشن لابراتوريز" (إس.سي.إل)، بسبب مزاعم قيام "كيمبريدج أناليتيكا" باستخدام بيانات تم الحصول عليها بشكل غير صحيح من مستخدمي الشبكة الاجتماعية في عمل انتخابي لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا