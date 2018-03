الأمم المتحدة: انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تركيا

اعتبرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن تمديد حالة الطوارئ في تركيا التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات آلاف الأشخاص بينهم من تعرض للتعذيب أيضاً.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي نشرت تقريراً حول الوضع في تركيا إن “التمديد المنتظم لحالة الطوارئ في تركيا أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات آلاف الأشخاص”.

وأشارت إلى أنه تم توقيف نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهراً من فترة حالة الطوارئ.

