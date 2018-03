نتنياهو: تدفق المهاجرين الافارقة أسوأ من هجمات الإرهابيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء، إن السياج الإلكتروني على الحدود الإسرائيلية المصرية، أنقذ الدولة العبرية من موجة تدفق للمهاجرين الأفارقة، وهو ما اعتبره أسوأ من الاعتداءات الإرهابية المحتملة.

وقال نتانياهو في خطاب أمام مؤتمر للتنمية في مدينة ديمونة في جنوب إسرائيل: “لو لم يكن السياج موجوداً، كان يمكن أن نواجه اعتداءات شديدة من الإرهابيين في سيناء، وشيئاً أسوأ كثيراً يتمثل في تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا”، وفق ما ذكر مكتبه في بيان.

وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن نحو 42 ألف مهاجر أفريقي، معظمهم من السودان واريتريا، يوجدون في إسرائيل.

وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة، أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى.

وبدأ المهاجرون الأفارقة بالتدفق إلى إسرائيل في 2007 عبر الحدود التي كانت مليئة بالثغرات آنذاك، مع شبه جزيرة سيناء المصرية.

لكن الدولة العبرية عمدت إلى تزويد الحدود المصرية مع صحراء النقب الإسرائيلية البالغ طولها 200 كيلومتراً، بسياج إلكتروني مزود بتكنولوجيا متطورة ما أدى الى وقف تدفق المهاجرين.

وحذر نتانياهو من أن موجة تدفق المهاجرين غير اليهود، تهدد نسيج دولة إسرائيل.

وقال: “نحن نتحدث عن دولة يهودية وديموقراطية، لكن كيف نضمن دولة يهودية وديموقراطية بوجود 50 ألفا ثم 100 ألف ثم 150 ألف مهاجر كل عام”.

وتابع: “بعد الوصول إلى المليون، ولمليون ونصف، سيكون علينا إغلاق البلاد”، قبل أن يقول “نحن لم نغلق، لقد بنينا سياجاً”.

ويخوض الجيش المصري قتالاً عنيفاً إرهابيي داعش منذ عدة سنوات في سيناء أسفر عن مقتل مئات الجنود والشرطيين.

وفي أواخر نوفمبر الماضي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرجح فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مارس، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة بإعادة فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، مع استخدام “كل القوة الغاشمة”.

وجاء القرار بعد أيام من اعتداء على مسجد الروضة المرتبط بالصوفيين في شمال سيناء موقعاً أكثر من 300 قتيل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، رغم الاشتباه في وقوف إرهابيي داعش وراء الهجوم الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.

وفي 9 فبراير الماضي، أطلق الجيش المصري عمليةً عسكريةً موسعةً في سيناء باستخدام كافة أفرع القوات المسلحة، أسفرت حتى الآن عن توقيف وقتل عشرات الإرهابيين.

The post نتنياهو: تدفق المهاجرين الافارقة أسوأ من هجمات الإرهابيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية