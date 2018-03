الصليب الأحمر: وصول قافلة المساعدات الإنسانية إلى الفارين من عفرين

المتوسط:

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فى جنيف اليوم الثلاثاء، تمكنها من إيصال مساعدات جديدة إلى الفارين من مدينة عفرين السورية التي سيطرت عليها القوات التركية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان اللجنة، قولها إن 14 شاحنة من اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري قامت بإيصال 25 طنًا متريًا من المساعدات الإنسانية إلى النازحين فى (تل رفعت) شمال محافظة حلب، مشيرة إلى أن هذه هي قافلة المساعدات الثانية التي يمكن إيصالها إلى تل رفعت منذ تكثيف القتال هناك في يناير الماضي.

ولفتت اللجنة الدولية إلى أنها قدمت في الأيام الماضية مساعدات ضرورية إلى نقاط توزيع الهلال الأحمر السوري في نبل والزهراء استجابة للعدد المتزايد من الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من الصراع فى عفرين، مؤكدة أنها تخطط لتوسيع استجابتها الإنسانية في الأيام القادمة لتشمل الإمدادات الطبية وتوفير المياه والوجبات اليومية.

وأوضحت اللجنة أن هذه المساعدات ليست كافية حيث تتزايد الاحتياجات يوميا، إضافة إلى أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود حتى تتمكن من الوصول إلى عفرين وغيرها من المناطق بشكل منتظم للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للأشخاص الفارين من القتال، لافتة إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص المحتاجين لا يزالون محاصرين في عفرين.

