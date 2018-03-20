ميليشيا البنيان المرصوص تحدد شروطها للقبول بنتائج إجتماعات توحيد الجيش المنعقدة فى القاهرة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال معاون آمر غرفة مصراتة – سرت ( البنيان المرصوص ) التابعة للمجلس الرئاسي الهادي دراه بأن قوات الغرفة ستقبل اجتماعات القاهرة في حال تقيدها بالعمل على هيكلة الجيش وتوحيده وليس تسمية أو تنصيب أشخاص لمهام عسكرية حسب قوله.

دراه أضاف بأن قوات البنيان المرصوص لن تقبل بتعيين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قائداً للجيش من خلال نتاج أعمال اجتماعات القاهرة.

يشار الى أنه قد اختتم اليوم الثلاثاء الاجتماع السادس للجنة العسكرية الليبية اليوم في القاهرة وقد حضر الاجتماع كل من رئيس الاركان التابع للقيادة العامة الفريق الناظوري ورئيس ركن السلاح الجوي التابع للقيادة العامة اللواء صقر الجروشي ورئيس اركان الوفاق اللواء عبدالرحمن الطويل ورئيسي الوفدين اللواء فرج الصوصاع واللواء علي عبدالجليل .

وقد إتفق الجانبين على إستمرار الإجتماعات خلال الفترة القريبة القادمة فى القاهرة فيما أكدت اللجنة المصرية الرفيعة الراعية للإجتماعات حرصها وحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إنجاح عملها وذلك إنطلاقاً من دور بلاده التاريخي تجاه ليبيا .

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