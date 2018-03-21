ترامب يهنئ بوتين على انتخابه.. والزعيمان يتطلعان لعقد اجتماع

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على انتخابه لولاية جديدة، وقال، إنه سيلتقي به قريبا على الأرجح، وذلك مع تزايد توتر العلاقات، بسبب مزاعم عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وانتقد أعضاء كبار في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، الذين وصفوا انتخابات يوم الأحد، بالصورية، مبادرة الرئيس الأمريكي تجاه بوتين.

وقال السناتور ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية، في إشارة إلى الانتخابات الروسية، إن هناك "غيابا للمصداقية في حساب النتيجة".

وعندما سئلت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عما إذا كانت الانتخابات الروسية نزيهة، قالت "لا نملي على الدول الأخرى كيف تعمل".

وحقق بوتين فوزا ساحقا، ليمدد حكمه لأكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ست سنوات أخرى، في وقت تمضي فيه العلاقات مع الغرب في مسار عدائي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "هنأته على الفوز الانتخابي".

وأضاف "تطرقت المكالمة أيضا إلى حقيقة أننا سنلتقي على الأرجح في المستقبل القريب، حتى يتسنى لنا مناقشة سباق التسلح".

وقال البيت الأبيض لاحقا، إنه لا توجد خطط محددة لعقد اجتماع.

وفيما يتعلق بسباق التسلح، قال ترامب "لن نسمح أبدا لأحد بالاقتراب حتى مما وصلنا إليه".

ووبخ السناتور الجمهوري، جون مكين، ترامب، على تهنئته لبوتين.

وقال في بيان "لا يقود رئيس أمريكي العالم الحر بتهنئته حكاما مستبدين على الفوز بانتخابات صورية".

ووصفت هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مكالمة ترامب مع بوتين، بأنها "بروتوكول".

وقال الكرملين، إن محادثة اليوم، كانت إيجابية للغاية، وركزت على تجاوز المشكلات في العلاقات.

وثمة خلافات بين البلدين أيضا، حول الأزمات في كل من أوكرانيا وسوريا، والتي قال ترامب، إنه سيبحثها في اجتماع، فضلا عن مسألة نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وقال الكرملين، إن بوتين وترامب، اتفقا على ضرورة تفادي نشوب سباق تسلح، وبحثا "إمكانية عقد اجتماع رفيع المستوى".

وتحدث بوتين بنبرة أهدأ تجاه الغرب منذ يوم الأحد، قائلا، إنه لا يرغب في إشعال سباق تسلح، وسيبذل كل ما بوسعه لتسوية الخلافات مع الدول الأخرى.

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